Thông tin từ Công ty cổ phần Công nghệ An ninh không gian mạng - VNCS, trong 2 ngày 11/12 và 12/12, đơn vị này vừa hỗ trợ Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức chương trình tập huấn an toàn thông tin và diễn tập an ninh mạng trực tiếp tại nhà máy Thủy điện Hòa Bình (Phú Thọ), với trọng tâm là diễn tập an ninh mạng cho hệ thống vận hành nhà máy - OT trong môi trường nhà máy thủy điện.

Chương trình có sự tham gia của 300 cán bộ lãnh đạo, nhân viên Công ty Thủy điện Hòa Bình và đại biểu khách mời là lãnh đạo ban Khoa học công nghệ và chuyển đổi số EVN, đại điện các đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVN.

Tham gia diễn tập chuyên biệt về hệ thống vận hành nhà máy - OT, các cán bộ phụ trách CNTT của nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã tập dượt ứng cứu, xử lý sự cố các tình huống mất an toàn trong thực tế.

Trong khuôn khổ chương trình đào tạo an toàn thông tin và diễn tập đảm bảo an ninh mạng của Thủy điện Hòa Bình, các học viên đã được cập nhật thông tin về những rủi ro an ninh mạng đặc thù trong môi trường OT/ICS, các kịch bản tấn công thực tế và biện pháp phòng vệ hiệu quả.

Diễn tập an toàn, an ninh mạng chuyên biệt dành riêng cho hệ thống vận hành nhà máy – OT trong môi trường nhà máy thủy điện là một nội dung trọng tâm của chương trình. Tham gia diễn tập chuyên biệt này, các cán bộ phụ trách CNTT đã tập dượt triển khai hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố các tình huống mất an toàn, an ninh mạng trong thực tế cho hệ thống vận hành nhà máy do đội ngũ chuyên gia từ VNCS điều phối.

Qua chương trình, các cán bộ, chuyên viên phụ trách CNTT đã có thêm kiến thức và kỹ năng thực chiến đảm bảo an ninh mạng, không chỉ hiểu rõ hơn về chuỗi tấn công trong môi trường OT, các cán bộ, nhân viên nhà máy Thủy điện Hòa Bình còn được nâng cao khả năng phối hợp giữa con người - quy trình - công nghệ bằng việc trực tiếp tham gia quá trình phát hiện, ứng cứu và xử lý sự cố mất an toàn thông tin mạng trong nhà máy.

“Các cán bộ, nhân viên tham gia chương trình đã thu nhận được nhiều kiến thức thực tiễn, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin OT, đồng thời tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp trong lĩnh vực năng lượng”, đại diện đơn vị tổ chức chương trình nhấn mạnh.