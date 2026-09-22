Ngày 22/9, Công ty Thủy điện Trị An thông báo lần đầu xả nước qua đập tràn trong năm nay để điều tiết hồ chứa.

Thủy điện Trị An xã lũ năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, mực nước hồ sáng nay đạt 60,268m, mực nước hạ lưu tại nhà máy 4,9m. Lưu lượng nước về hồ đạt 1.710m3/s, trong khi chưa xả qua đập tràn.

Trên cơ sở lượng nước về hồ, mực nước thượng lưu và diễn biến thủy văn sông Đồng Nai, đơn vị vận hành quyết định bắt đầu xả tràn từ 10h ngày 23/9.

Lưu lượng xả qua đập tràn là 146m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 460-800m3/s. Tổng lưu lượng nước xuống hạ du dự kiến từ 606-946m3/s.

Đến 15h cùng ngày, lưu lượng xả qua đập tràn dự kiến tăng lên 276m3/s. Cùng với lượng nước qua tuabin, tổng lưu lượng xả xuống hạ du dao động từ 736-1.076m3/s.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết lưu lượng xả có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy tình hình thời tiết, lượng nước về hồ, mực nước hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP Đồng Nai, mực nước khu vực thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao, mực nước lên khá nhanh. Đến 7h ngày 22/9, mực nước tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai đạt 112,51m, trên mức báo động 2.

Ông Nguyễn Phước Huy, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn TP Đồng Nai cho biết trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài biến đổi chậm và duy trì trên mức báo động 2 (105,5m).

Cơ quan khí tượng cảnh báo các khu vực trũng thấp ven sông có nguy cơ xảy ra ngập lụt do lũ. Đồng thời, người dân cần đề phòng mưa lớn kết hợp lũ gây ngập úng, sạt lở suối và ảnh hưởng đến các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.