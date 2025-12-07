Sáng 7/12, cầu lông Việt Nam chính thức ra quân tại SEA Games 33 ở nội dung đồng đội nữ. Nguyễn Thùy Linh và các đồng đội gặp đối thủ Malaysia. Theo thể thức, hai đội thi đấu 3 trận đơn và 2 trận đôi.

Thùy Linh là người lĩnh ấn tiên phong cho tuyển cầu lông Việt Nam, gặp đối thủ Karupathevan Letshanaa (hạng 42 thế giới). Đây cũng là tay vợt số 1 Malaysia hiện tại.

Thùy Linh có phong độ rất tốt.

Thùy Linh có sự khởi đầu tốt, nhưng sau đó Karupathevan chơi rất hay để san bằng điểm số và vượt lên. Từ khi điểm số là 13/13, Letshanaa gia tăng cách biệt trước khi thắng Nguyễn Thùy Linh ở set 1 với điểm số 21/15.

Set 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi hai tay vợt chơi đôi công sòng phẳng. Khi điểm số là 5/5, Thùy Linh có chuỗi lên điểm ấn tượng tạo ra khoảng cách đến 5 điểm. Với lợi thế lớn này, tay vợt sinh năm 1997 kết thúc set đấu với chiến thắng 21/10.

Bước vào set quyết định thứ 3, Karupathevan và Thùy Linh liên tục bám đuổi tỉ số. Trận đấu trở nên căng thẳng khi hai tay vợt hòa 21/21. Ở thời điểm quyết định, bản lĩnh của Thùy Linh giúp cô giành chiến thắng 23/21, chung cuộc thắng 2-1.

Với sự khởi đầu thuận lợi của Thùy Linh, tuyển cầu lông Việt Nam có thêm nhiều sự tự tin để bước tiếp vào những trận đấu tiếp theo ở nội dung đồng đội nữ tại SEA Games 33.

Môn cầu lông ở SEA Games 33 có 7 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ngoài hy vọng số 1 ở nội dung đơn nữ của Thùy Linh, cầu lông Việt Nam cũng trông chờ vào khả năng tạo bất ngờ ở các nội dung đơn nam (Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát), đôi nam (Trần Đình Mạnh/Nguyễn Đình Hoàng).