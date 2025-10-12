Từ ngày 9 - 11/10/2025, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có chuyến thăm chính thức tiểu bang Tây Australia theo lời mời của lãnh đạo bang. Cùng dự các hoạt động của Đại sứ trong chuyến thăm có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại khu vực Tây và Bắc Australia Nguyễn Thanh Hà.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã chào Thống đốc Christopher John Dawson; gặp và làm việc với Thủ hiến Roger Cook, Thị trưởng Thành phố Cockburn Logan Howlett; tiếp xúc, làm việc với một số doanh nghiệp Tây Australia và đại diện cộng đồng người Việt tại khu vực này.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo Tây Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đánh giá với sự kết nối, thúc đẩy tích cực của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Tây Australia thời gian vừa qua, quan hệ giữa bang Tây Australia với Việt Nam đang trên đà phát triển tích cực cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia.

Một trong những lợi thế trong quan hệ giữa Tây Australia với Việt Nam là nhờ có đường bay thẳng giữa Thành phố Perth, thủ phủ của Tây Australia với Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam với thời gian bay ngắn và giá vé rẻ hơn nhiều so với từ Perth đến một số tiểu bang khác của Australia nên hoạt động du lịch, giao lưu văn hoá, kinh tế thương mại giữa Perth với Việt Nam ngày càng sôi động.

Nông nghiệp ở Tây Australia phát triển theo hướng nông trại, giúp sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả.

Về giáo dục, Đại sứ thông tin về việc Việt Nam và Australia đã thành lập Nhóm công tác chung Việt Nam – Australia về giáo dục xuyên biên giới do Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước chủ trì để phối hợp thúc đẩy hợp tác đào tạo quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau.

Theo đó, Đại sứ đề xuất Đại học Tây Australia có thể nghiên cứu mở chi nhánh tại Việt Nam như mô hình mà Đại học RMIT của Australia đã triển khai để tăng hình thức liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam. Đại sứ cũng đánh giá cao và đề nghị chính quyền Tây Australia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho hơn 3.000 sinh viên Việt Nam học tập tại đây.

Về xuất nhập khẩu hàng hoá, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu từ Australia để phục vụ hoạt động sản xuất, đặc biệt là quặng sắt của Tây Australia và hiện nay, Việt Nam là 1 trong số 5 thị trường xuất khẩu quặng sắt lớn nhất của Tây Australia. Ngược lại, Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu nhiều mặt hàng điện tử, tiêu dùng và vật liệu xây dựng sang thị trường Australia.

Ngoài ra, do Tây Australia đang có nhu cầu lớn về lao động và kỹ sư xây dựng có tay nghề nên đây cũng là một lĩnh vực giàu tiềm năng hợp tác. Đại sứ chia sẻ ý tưởng về việc thúc đẩy một thoả thuận ở cấp Chính phủ liên quan đến công nhận tay nghề của các kỹ sư, công nhân hai nước.

Đại sứ cũng nhấn mạnh hàng năm có khoảng hơn 200 nghìn du khách Việt Nam đến Australia, trong đó số lượng khách đến Tây Australia ngày càng tăng. Ngược lại có khoảng 500 nghìn du khách Australia đến Việt Nam và giao lưu nhân dân sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa hai bên, làm nền tảng cho việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác.

Các lãnh đạo chính quyền Tây Australia đánh giá cao và coi trọng hợp tác với Việt Nam. Thống đốc Christopher John Dawson cho rằng mối quan hệ lâu đời và hiệu quả giữa Australia và Việt Nam đang giúp hai nước ngày càng tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Thống đốc bày tỏ quan điểm ủng hộ tiếp tục duy trì các động lực hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là hợp tác thương mại, giáo dục và du lịch.

Thủ hiến Roger Cook mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa Tây Australia và Việt Nam thời gian tới, đặc biệt là sẽ tìm kiếm các cơ hội để đáp ứng các nhu cầu về năng lượng của Việt Nam và hỗ trợ phía Việt Nam trong phát triển năng lực sản xuất năng lượng tái tạo. Thủ hiến đồng thời cho biết, chính quyền bang Tây Australia đang lên kế hoạch để tổ chức đoàn thăm Việt Nam thời gian tới nhằm tìm kiếm cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Thủ hiến cũng nhất trí cần thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa Tây Australia và TP Hồ Chí Minh do trước đây Tây Australia có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng nay đã sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh. Ông nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn thời gian tới với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và xuất nhập khẩu hàng hoá.

Thị trưởng Logan K.Howlett giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Thành phố Cockburn trên các lĩnh vực hàng hải, đóng tàu, y tế, công nghiệp nặng. Cockburn cũng là nơi có cơ sở bảo dưỡng tàu ngầm của Australia theo thoả thuận AUKUS. Theo kế hoạch của Chính phủ Liên bang Australia sẽ có 20 tàu chiến được đóng tại cơ sở đóng tàu của thành phố thời gian tới.

Ngoài ra, Đại học Tây Australia đang có ý định thành lập 01 trung tâm nghiên cứu về công nghệ đại dương bền vững. Do đó, tiềm năng phát triển của Cockburn là rất lớn và số lượng việc làm tạo ra trong tương lai cũng rất nhiều, có thể lên đến 10.000 vị trí việc làm. Đây sẽ là cơ hội cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam theo đuổi trong những năm tới.

Trong thời gian thăm Tây Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm đã có buổi gặp mặt với đại diện cộng đồng người Việt Nam ở sở tại và một số doanh nghiệp Tây Australia có quan hệ hợp tác, kinh doanh với Việt Nam. Đại sứ đã tìm hiểu tình hình kinh doanh, làm ăn của doanh nghiệp và cuộc sống của bà con người gốc Việt ở địa bàn, nhấn mạnh lợi ích to lớn của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời khuyến khích việc thành lập các hiệp hội ủng hộ quan hệ Việt Nam - Australia, trong đó có hợp tác kinh doanh và đầu tư.