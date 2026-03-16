"Trong buổi tập chiều 15/3 cùng đội bóng, sau 1 pha va chạm, Lê Phát ngã xuống sân và tỏ ra rất đau đớn. Xe cứu thương ngay lập tức được gọi đến sân tập đưa tiền đạo trẻ vào bệnh viện đa khoa tỉnh tiến hành chụp chiếu, kiểm tra chấn thương. Theo thông tin mới nhất, Lê Phát không bị gãy xương mà chỉ bị trật khớp vai.

Với chấn thương này, Lê Phát khả năng rất cao không thể tham gia đợt tập trung cùng U23 Việt Nam sắp tới, chuẩn bị tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026, diễn ra tại Tây An Trung Quốc từ ngày 25/3 đến 31/3. Đây là điều đáng tiếc khi Lê Phát đang dần chứng tỏ được vị trí của mình tại U23 Việt Nam sau giải U23 Châu Á rất thành công", CLB Ninh Bình thông báo.

Lê Phát chấn thương vai trong buổi tập ngày 15/3. Ảnh: Ninh Bình FC

Như vậy, Lê Phát lỡ hẹn với U23 Việt Nam. Trước đó, anh là một trong 30 cái tên được HLV Kim Sang Sik triệu tập chuẩn bị cho CFA Team China 2026. Giải đấu này có sự góp mặt của 4 đội gồm chủ nhà U23 Trung Quốc, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 CHDCND Triều Tiên, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên vào ngày 25/3, đối đầu U23 Thái Lan ngày 28/3 trước khi so tài với chủ nhà U23 Trung Quốc ở lượt trận cuối cùng ngày 31/3.

U23 Việt Nam tập luyện tại Hà Nội từ ngày 17/3. Dự kiến ngày 23/3, ban huấn luyện rút gọn danh sách xuống còn 25 cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự giải quốc tế CFA Team China 2026. Do HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt tuyển Việt Nam, trợ lý Đinh Hồng Vinh là người được giao nhiệm vụ cầm quân ở U23 Việt Nam.