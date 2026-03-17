Vào 19h ngày 31/3 tới đây, tuyển Việt Nam đấu Malaysia, lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, quyết định chiếc vé góp mặt ở ngày hội bóng đá châu lục tại Saudi Arabia (7/1-5/2/2027).

AFC chậm ra án phạt chính thức cho tuyển Malaysia vì lo cầu thủ sẽ 'buông', nếu biết số phận trước khi tái đấu tuyển Việt Nam? Ảnh: Bharian

Hiện tại, điều người hâm mộ quan tâm, đặc biệt là các CĐV Việt Nam, là phán quyết từ LĐBĐ châu Á (AFC) dành cho tuyển Malaysia liên quan 7 cầu thủ nhập tịch lậu, từng chơi ở trận lượt đi thắng Việt Nam và Nepal.

Tuy nhiên, đã 12 ngày kể từ khi CAS (Tòa án Thể thao Trọng tài quốc tế) bác kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch lậu chống lại án phạt nặng của FIFA (ngày 5/3), AFC vẫn chưa chính thức công bố án phạt dành cho FAM và tuyển Malaysia.

Trước sự sốt ruột của dư luận, vào hôm qua (16/3), Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John lên tiếng hé lộ về khung hình phạt dành cho vụ bê bôi của bóng đá Malaysia – dựa theo điều khoản 25 và 56 theo Quy tắc kỷ luật của Liên đoàn.

Ông cũng nói thêm, quy trình thực hiện xử phạt tuyển Malaysia và FAM đã được tổ chức này tiến hành từ tuần trước.

Với 2 điều khoản trên, FAM và 7 cầu thủ làm nhập tịch lậu sẽ bị phạt tiền, còn tuyển Malaysia đồng nghĩa bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam và Nepal, tức sẽ bị trừ 6 điểm, từ 15 điểm xuống còn 9. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lên đầu bảng F, với 15 điểm, lấy vé vào VCK Asian Cup 2027, mà không cần chờ kết quả cuộc tái đấu giữa 2 đội.

Việc Malaysia bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian

Vậy cụ thể khi nào AFC sẽ công bố chính thức án phạt, nhất là khi Malaysia chuẩn bị tái đấu tuyển Việt Nam tại sân Thiên Trường (Nam Định) vào 31/3 tới đây?

AFC không đả động về thời hạn này, nhưng theo suy luận của nhiều người, án cho tuyển Malaysia hẳn đã có, nhưng tổ chức này chưa vội phát đi thông báo.

Lý do vì sao, AFC muốn trận Việt Nam vs Malaysia vào 31/3 tới đây, vẫn được diễn ra với tinh thần nghiêm túc và cao nhất của 2 đội, để đảm bảo về công tác tổ chức, cũng như liên quan các yêu cầu quyền lợi về thương mại.

Nếu ra án phạt trước thời điểm trên, trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục, có thể khiến các cầu thủ Malaysia ‘buông’, chẳng còn thiết tha gì.

Cũng cần nói thêm, thời điểm sau khi CAS bác kháng cáo của bóng đá Malaysia, từng xuất hiện những đồn đại lượt đấu cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, có thể bị trì hoãn, thậm chí hủy bỏ. AFC đã phải nhanh chóng lên tiếng bác khả năng này, khẳng định các trận đấu vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Vậy nên, có thể nói Malaysia khó thoát bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam, chỉ là AFC chọn thời điểm phù hợp để đưa ra phán quyết.