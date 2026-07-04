Sau gần 2 tuần tập luyện tại Hà Nội, tuyển Việt Nam có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, từ ngày 2-14/7. Đây là giai đoạn mang tính then chốt, được HLV Kim Sang Sik và ê-kíp tính toán kỹ lưỡng nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026.

Thông qua các buổi tập và ba trận đấu tập chất lượng tại Hàn Quốc, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng cầu thủ và hoàn thiện đội hình hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Các "quân xanh" của tuyển Việt Nam đều được đánh giá chất lượng, mang tới nhiều thử thách. Cụ thể, ngày 5/7, Xuân Son cùng các đồng đội đọ sức với Siheung FC - đại diện đang thi đấu tại K-League 3. Ba ngày sau (8/7), thầy trò HLV Kim Sang Sik chạm trán Yongin FC của K-League 2. Trận đấu cuối cùng diễn ra ngày 13/7 trước Gangwon FC, đội bóng đang thi đấu tại K-League 1. Đây là bài kiểm tra quan trọng nhất trước khi đội tuyển trở về nước.

Tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026.

Có thể dễ dàng nhận thấy mức độ khó của các trận giao hữu trên được tăng dần. Điều này giúp HLV Kim Sang Sik có những thử nghiệm, lựa chọn lực lượng tốt nhất trước khi đá trận "tổng duyệt" với Myanmar (ngày 18/7) để chốt lại danh sách 23 cầu thủ chính thức.

Các cầu thủ cũng đều có cơ hội thể hiện khả năng, ghi điểm với Ban huấn luyện. Tất cả đều nỗ lực để có một suất tham dự ASEAN Cup 2026 - giải bóng đá quan trọng nhất khu vực được tổ chức 2 năm 1 lần.

Khoảng thời gian gần 2 tuần là đủ để HLV Kim Sang Sik có những rà soát, đánh giá và kiểm chứng đội hình mạnh nhất. Ông Kim đặt trọng tâm của chuyến tập huấn này là rèn luyện chiến thuật, sau khi "nhồi" thể lực cho toàn đội ở Hà Nội trong tháng 6.

Cách chuẩn bị của tuyển Việt Nam giống với những gì diễn ra trước ASEAN Cup 2024. Khi đó, nhiều người hoài nghi về chuyến tập huấn ở nơi xứ lạnh như Hàn Quốc của đội bóng đến từ Đông Nam Á, nhưng sau đó đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có một giải đấu cực thành công, giành chức vô địch thuyết phục.

Lần này cũng vậy, các đội bóng K-League được bộ phận chuyên môn VFF cùng HLV Kim Sang Sik có sự thẩm định chất lượng phù hợp, đủ để tạo nên những thử thách với Hoàng Hên cùng các đồng đội.

Một vấn đề quan trọng không kém trong 3 trận đấu tập sắp tới tại Hàn Quốc là sự kết dính, ăn ý với nhau, trong bối cảnh tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch mới cũng như gương mặt trẻ. Để bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup, "Những chiến binh sao vàng" phải hoàn thiện mọi mặt.