Thi đấu hơn người từ đầu hiệp 1 nhưng CA TP.HCM không kiếm nổi trận hòa trước CAHN, thuộc vòng 8 LPBank V-League 2025/26. Đây là trận mà tiền đạo Tiến Linh bị khóa chặt, khiến anh chỉ có đúng một tình huống đánh đầu ở cuối trận.

HLV Polking của CAHN cho biết: “Tiến Linh là tiền đạo tốt nhất Việt Nam hiện nay. Cậu ấy có một cơ hội là vì chúng tôi phòng ngự chặt chẽ, an toàn, bọc lót và hỗ trợ nhau tốt. Với một hàng phòng ngự có chiều sâu như vậy rất khó cho các tiền đạo đối phương. Thực tế thì CA TP.HCM chủ yếu dùng những quả tạt từ hai biên vào nhưng không hiệu quả”.

Cơ hội duy nhất của Tiến Linh trong trận đấu. Ảnh: S.N

Đánh giá về trận đấu, HLV Polking nói: “Thẻ đỏ của Văn Đô là rất đáng tiếc, nhưng CAHN chiến đấu tuyệt vời. Tôi hài lòng về kết quả cũng như màn thể hiện của các cầu thủ. Trong một thế trận thi đấu kém một người nhưng đội rất đoàn kết, có sự hỗ trợ, thi đấu quả cảm tới những phút cuối và có bàn thắng. Tôi rất tự hào với những gì các cầu thủ cống hiến. Đây là một chiến thắng rất quan trọng với CAHN".

Về màn thể hiện của thủ môn trẻ Thành Vinh – người thay Nguyễn Filip đang gặp chấn thương, HLV Polking dành những lời khen ngợi: “Cậu ấy thể hiện được sự tự tin, tinh thần chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng khi được trao cơ hội bắt chính”.

CAHN giành chiến thắng xứng đáng. Ảnh: S.N

Trong khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức của CA TP.HCM lý giải về trận thua: "Trận này các cầu thủ của tôi chơi tốt, có nhiều cơ hội, nhưng nôn nóng quá. Các hậu vệ hơi non. Tôi đánh giá CAHN rất mạnh, có cơ hội phản công khi chơi thiếu người. Ở hiệp 2, khi đội bạn phòng ngự dày đặc thì chúng tôi chưa có nhiều phương án gây áp lực".

Với phong độ thất vọng của Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết CA TP.HCM gặp vấn đề ở cả hệ thống: “Các trận gần đây tôi muốn tạo nhiều màu sắc tấn công, nhưng cầu thủ có ít kinh nghiệm. Cầu thủ của chúng tôi chấn thương nhiều nên tôi trao cơ hội cho người mới. Họ không có sự đồng bộ, liên kết, rõ nhất là ở tình huống dẫn đến bàn thua do hai trung vệ không quan sát".