Cơn đau đầu "dễ chịu" cho ông Kim Sang Sik

Lúc này HLV Kim Sang Sik đang sở hữu trong tay một "gia tài" cực kỳ quý giá: lực lượng U22 Việt Nam hùng hậu, giàu kinh nghiệm và đầy khát khao chiến thắng.

Bên cạnh những nhân tố chủ chốt từng vô địch giải U23 Đông Nam Á, chiến lược gia người Hàn Quốc còn có thêm hơn chục cái tên mới lẫn cũ không thể góp mặt ở giải đấu tại Indonesia vì nhiều lý do khác nhau.

HLV Kim Sang Sik đang có rất nhiều lựa chọn nhân sự cho SEA Games 33

Đây là những cầu thủ đã chứng tỏ được năng lực ở các cấp độ giải đấu trong nước, từ V-League cho đến hạng Nhất, và đang sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí trong đội hình U22 Việt Nam.

Với chiều sâu đội hình khá dồi dào, thế nên cơ hội cho U22 Việt Nam thực hiện cuộc chinh phục tấm HCV SEA Games 33 là rất cao.

Khốc liệt cuộc đua tranh vé đi SEA Games

Chính sự phong phú về lựa chọn đã biến cuộc đua giành một suất trong đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ngoài những gương mặt đã khẳng định được vị trí, HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tìm thấy những nhân tố mới đầy tiềm năng đang khẳng định được bản thân.

Đơn cử như trường hợp của cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung là ví dụ khi tiền vệ này vừa có trận đá chính cũng như có pha kiến tạo đầu tiên kể từ khi trở về từ V-League.

Vì nhiều lựa chọn tốt nên cần HLV Kim Sang Sik phải quyết định đúng nhất

Cũng vì số lượng đông đảo các ứng viên khiến 23 suất dự SEA Games trở thành mục tiêu cực kỳ khó khăn để chạm tới. Không những thế ở nhiều vị trí, năng lực của các cầu thủ là khá cân bằng, tạo nên một sự cạnh tranh lành mạnh và sòng phẳng.

Điển hình như là cuộc đua cho vị trí thủ môn giữa Trung Kiên và Văn Việt chẳng hạn. Hai thủ môn này đã và đang chứng tỏ được tài năng và sự ổn định ở V-League, khiến HLV Kim Sang Sik sẽ phải đau đầu để đưa ra quyết định cuối cùng.

Sự cạnh tranh lành mạnh này không chỉ giúp HLV Kim Sang Sik có được những lựa chọn tốt nhất cho chiến dịch SEA Games mà còn là nền tảng vững chắc cho VCK U23 châu Á sắp tới.

Cuộc chiến vị trí khốc liệt là tin đáng mừng, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến ông Kim Sang Sik và các cộng sự rất đau đầu bởi cần phải lựa chọn chuẩn xác nhất cho 2 chiến dịch được ví như bản lề cho chặng đường kế tiếp của thuyền trưởng U22 Việt Nam