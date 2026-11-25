Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ ba sắp diễn ra, tạo cơ hội cho trẻ em trên cả nước, bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số đưa ra ý kiến về những vấn đề thiết thực, gắn với sự phát triển đất nước.

Cơ hội để thiếu niên cả nước nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em

Thông tin về kế hoạch tổ chức cùng những hoạt động trọng tâm của phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan chính thức công bố tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 5/12 và 6/12 tại Hà Nội, phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm nay quy tụ 320 đại biểu trẻ em tiêu biểu trong độ tuổi 11 đến dưới 16, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp mô hình nghị trường giả định giàu ý nghĩa này được tổ chức nhằm góp phần đưa tiếng nói của trẻ em trên khắp mọi miền đất nước đến gần hơn với các cơ quan hoạch định chính sách.

Với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”, phiên họp giả định năm nay tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm gồm bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em, trang bị năng lực số cho trẻ em và phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Buổi gặp mặt báo chí thông tin về phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 được tổ chức ngày 25/11

Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” năm nay tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị thiết thực của mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tạo diễn đàn để các em bày tỏ tiếng nói, nguyện vọng và đề xuất giải pháp với những vấn đề liên quan đến mình.

Đặc biệt, thông qua hoạt động trải nghiệm nghị trường, các em sẽ được bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức về quyền và bổn phận theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016, góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước cho thế hệ công dân tương lai.

Với vai trò của đơn vị đồng hành cùng Hội đồng Đội Trung ương suốt 3 kỳ tổ chức phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, đại diện Plan International Việt Nam cho biết, tổ chức này không chỉ chung tay thúc đẩy quyền tham gia thực chất của trẻ em, mà còn đóng góp trực tiếp về chuyên môn trong khâu chuẩn bị cho các đại biểu.

Cụ thể, những ngày vừa qua, nhóm chuyên gia Plan International Việt Nam đã trực tiếp tham gia tập huấn, điều phối và hỗ trợ các tổ đại biểu thảo luận trực tuyến về các nhóm chủ đề của phiên họp.

Thông qua chuỗi hoạt động này, các đại biểu trẻ em được củng cố kiến thức về an toàn trên không gian mạng, rèn luyện kỹ năng tổng hợp ý kiến từ “cử tri trẻ em” tại cơ sở; đồng thời, nâng cao năng lực thảo luận, tranh luận và xây dựng đề xuất giải pháp sắc bén trước khi bước vào phiên chính thức.

Tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được cất lên tiếng nói

Một điểm nhấn giàu tính nhân văn của phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần này là sự đa dạng và hòa nhập sâu rộng trong cơ cấu 320 đại biểu, bao gồm 237 đại biểu nữ, 50 đại biểu thuộc các dân tộc thiểu số, 109 đại biểu là thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp xã và lần đầu tiên có sự tham gia của đại biểu trẻ em khuyết tật. Sức lan tỏa của chương trình còn thể hiện rõ qua hình thức tự ứng cử với 777 hồ sơ đăng ký, tăng hơn 7 lần so với 104 hồ sơ tại phiên họp lần thứ II vào năm 2024.

Đáng chú ý, tại sự kiện gặp mặt báo chí để thông tin về phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026, chia sẻ của các đại biểu trẻ em đến từ những địa bàn còn nhiều khó khăn đã mang đến những góc nhìn chân thực, khẳng định tầm quan trọng của việc thu hẹp khoảng cách số và tạo điều kiện để mọi trẻ em đều được cất lên tiếng nói.

Nam sinh Bảo Phúc, Chủ tịch Hội đồng trẻ em xã Pà Vầy Sủ mong Nhà nước, nhà trường và các tổ chức Đoàn, Đội sẽ quan tâm nhiều hơn tới trẻ em ở địa bàn khó khăn

Em Bảo Phúc, người dân tộc La Chí, học sinh lớp 8 trường Tiểu học và THCS Cốc Pài, Chủ tịch Hội đồng trẻ em xã Pà Vầy Sủ (tỉnh Tuyên Quang), cho biết các bạn thiếu nhi tại địa phương rất hào hứng tham gia hoạt động tập thể và có nhiều sáng kiến thiết thực, song vẫn đối mặt với rào cản về khoảng cách địa lý, điều kiện tiếp cận điện thoại thông minh, máy tính và Internet.

“Đối với môi trường số, em nghĩ khó khăn của trẻ em vùng cao không chỉ là thiếu thiết bị hay đường truyền Internet, mà còn là thiếu cơ hội được hướng dẫn cách sử dụng Internet an toàn, nhận biết thông tin không chính xác, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng phó khi gặp những tình huống không an toàn trên mạng”, Bảo Phúc chia sẻ về những thách thức trên không gian mạng với trẻ em vùng cao.

Trong khi đó, Khánh Ly, học sinh lớp 7 trường Tiểu học và THCS Thượng Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Trị đã chia sẻ hành trình tham gia tuyên truyền quyền trẻ em tại trường học và địa phương, cũng như những trải nghiệm trưởng thành thông qua các hoạt động dành cho trẻ em, trong đó có Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi.

Khánh Ly chia sẻ, “Qua những hoạt động cùng Hội đồng Trẻ em, em đã được giao lưu, học hỏi, tìm hiểu thêm về quyền trẻ em, đồng thời có thêm kiến thức, kỹ năng và tự tin hơn khi chia sẻ suy nghĩ, bày tỏ ý kiến của mình.

Từ những trải nghiệm đó, em nhận thấy các bạn thiếu nhi có nhiều ý kiến, mong muốn nhưng đôi khi chưa biết cách bày tỏ hoặc chưa có cơ hội để tiếng nói của mình được lắng nghe. Khi được quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện tham gia, các bạn sẽ tự tin hơn, chủ động hơn trong việc nói lên suy nghĩ và bảo vệ quyền của mình”.

Hướng tới giai đoạn sau phiên họp, nữ sinh đến từ xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Kim Phú kỳ vọng rằng Hội đồng trẻ em các cấp sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để lan tỏa các thông điệp, kết quả của phiên họp tới đông đảo thiếu nhi qua những buổi sinh hoạt, diễn đàn và hoạt động truyền thông tại trường học, địa phương.