Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp cùng các cơ quan liên quan và lực lượng Bộ đội biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang tiếp nhận 21 công dân do phía Campuchia giao trả.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thông báo đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh về việc phía Capuchia đề nghị nhận trở lại 21 công dân bị tạm giữ do cư trú, lao động trái phép; một số trường hợp nghi vấn có liên quan hoạt động phạm tội lừa đảo trực tuyến. Cục Quản lý xuất nhập cảnh cùng các đơn vị, Công an các địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh và đã tiếp nhận các công dân theo quy định.

Các đơn vị tiếp nhận 21 công dân do phía Campuchia trục xuất. Ảnh: Bộ Công an.

Được biết, các công dân được tiếp nhận trở về, thường trú tại các tỉnh, thành phố gồm: 4 người ở Tây Ninh, 3 người ở Hà Nội, 2 người ở Phú Thọ, 2 người ở Thanh Hóa, và ở các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Ninh Bình.

Hầu hết các công dân này bị phía Campuchia tạm giữ do liên quan hoạt động cư trú, nhập cảnh bất hợp pháp. Trong đó, 5 người có thông tin được Công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia giải cứu vào giữa tháng 7 vừa qua từ một vụ "Bắt giữ người trái pháp luật và tống tiền".

Qua làm việc, một số trường hợp cho biết, khi cư trú, làm việc tại nước bạn đã bị một số người tiếp cận, khống chế, giam giữ trái phép, đánh đập và ép buộc quay video nhằm gây sức ép buộc người thân tại Việt Nam chuyển tiền chuộc. Một số gia đình đã chuyển cho các đối tượng số tiền lớn.

Quá trình bị giam giữ, một số công dân đã bí mật liên lạc với người thân và cơ quan chức năng Campuchia nên được kịp thời giải cứu.

Được biết, trong thời gian gần đây, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức nhiều đợt tiếp nhận công dân do phía Campuchia giao trả.

Cũng mới đây, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành các thủ tục trục xuất, bàn giao 76 công dân Trung Quốc cho phía Trung Quốc.

Số 76 người Trung Quốc này bị xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam mà Công an TPHCM mới đây đã phát hiện trong đợt cao điểm rà soát, kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm trên địa bàn TP.