Ngày 15/6, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 6 bị can trong vụ án Gây ô nhiễm môi trường, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Giả mạo trong công tác xảy ra tại Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Quang Minh (xã Quang Minh, TP Hà Nội).

Cơ quan chức năng kiểm tra nước thải (trái) và các đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: CACC

Các bị can gồm: Nguyễn Khắc Sơn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Đức), Đỗ Duy Cao (SN 1978, Trưởng Ban Quản lý vận hành KCN Quang Minh), Nguyễn Hữu Cường (SN 1985, chuyên viên xử lý nước thải), Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1951, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng), Nguyễn Thị Thúy (SN 1990) và Vương Đắc Mạnh (SN 1998).

Tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Trước đó, ngày 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội kiểm tra hoạt động xử lý nước thải tại Nhà máy xử lý nước thải KCN Quang Minh. Kết quả cho thấy hàm lượng niken trong nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép hơn 5 lần.

Điều tra xác định, dù biết hệ thống xử lý không đủ khả năng xử lý nước thải chứa kim loại nặng, đặc biệt là niken, Nguyễn Khắc Sơn vẫn ký hợp đồng tiếp nhận nước thải từ nhiều doanh nghiệp mạ kim loại, gia công cơ khí nhằm tăng doanh thu.

Sơn còn chỉ đạo Đỗ Duy Cao và Nguyễn Hữu Cường tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp tục xả thải vượt quy chuẩn vào hệ thống xử lý tập trung.

Mặc dù biết nước thải không đạt tiêu chuẩn tiếp nhận, các đối tượng vẫn không áp dụng biện pháp ngăn chặn, dẫn đến nước thải sau xử lý chứa các thông số nguy hại vượt quy chuẩn và xả trực tiếp ra môi trường.

Ngoài ra, Nguyễn Hữu Cường bị xác định đã nhận khoảng 2,7 tỷ đồng từ nhiều doanh nghiệp trong giai đoạn 2018-4/2026 để bỏ qua các vi phạm môi trường; Đỗ Duy Cao nhận hơn 1,1 tỷ đồng (từ doanh nghiệp và từ Cường); Nguyễn Khắc Sơn nhận lại từ Cao khoảng 190 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc Công ty Nam Đức ký hợp đồng quan trắc môi trường với Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe cộng đồng nhằm đối phó với hoạt động thanh tra, kiểm tra. Khi kết quả phân tích cho thấy hàm lượng niken vượt quy chuẩn, Sơn và Cao đã đề nghị chỉnh sửa số liệu.

Theo đó, Nguyễn Thị Phương Thảo chỉ đạo Nguyễn Thị Thúy sửa kết quả phân tích. Thúy tiếp tục trao đổi với Vương Đắc Mạnh để pha loãng mẫu nước thải, phân tích lại và lập phiếu kết quả mới thể hiện các chỉ tiêu đạt quy chuẩn. Những kết quả phân tích thực tế không đạt quy chuẩn đã bị xóa bỏ, không được lưu giữ theo quy định.

Cơ quan điều tra xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra trong thời gian dài, có sự câu kết giữa đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải, các doanh nghiệp phát sinh nước thải và đơn vị quan trắc môi trường nhằm che giấu hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó là hành vi nhận và đưa hối lộ, làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường để trốn tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.