Nhằm đáp ứng nhu cầu vừa gửi tiết kiệm để nhận lãi, vừa có thể linh hoạt rút một phần tiền hoặc toàn bộ số tiền gửi khi có nhu cầu đột xuất, ngoài sản phẩm tiết kiệm truyền thống, các ngân hàng còn có sản phẩm “Tiết kiệm rút gốc linh hoạt”.

“Tiết kiệm rút gốc linh hoạt” là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn, theo đó, trong thời hạn gửi tiền, khách hàng có thể rút một phần tiền gửi mà không cần phải tất toán toàn bộ sổ tiết kiệm.

Với sản phẩm này, khách hàng được sử dụng vốn linh hoạt, có thể rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ tiền gửi, không giới hạn số lần rút tiền. Số tiền gửi còn lại được bảo toàn lãi suất ban đầu.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Khác với sản phẩm tiết kiệm truyền thống có thể lĩnh lãi đầu kỳ hoặc định kỳ, tiết kiệm rút gốc linh hoạt chỉ có thể lĩnh lãi cuối kỳ. Các kỳ hạn tiền gửi phổ biến từ 1-36 tháng.

Lãi suất cố định cho toàn bộ số dư từ ngày gửi đến ngày đáo hạn. Trong trường hợp rút một phần gốc trước hạn, lãi suất phần vốn được rút trước hạn sẽ được tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn (tối đa 0,5%/năm). Lãi suất cố định sẽ được tính trên số dư gốc còn lại.

Tiết kiệm rút gốc linh hoạt có thể được thực hiện trên kênh số hoặc tại quầy giao dịch của ngân hàng.

Như vậy, hình thức này khác với gửi tiết kiệm thông thường ở những điểm sau đây:

Tính linh hoạt: Gửi tiết kiệm linh hoạt cho phép khách hàng rút tiền gửi ở bất kỳ thời điểm nào. Trong khi đó, nếu gửi tiết kiệm thường, khách hàng không được phép rút tiền trước hạn, trừ trường hợp gửi không kỳ hạn hoặc gửi vào tài khoản thanh toán.

Lãi suất: Nếu khách hàng rút tiền trước hạn sẽ được hưởng tiền lãi theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Do đó, trong trường hợp này, lãi suất tiết kiệm linh hoạt sẽ thấp hơn so với gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường.

Mục đích: Gửi tiết kiệm linh hoạt là lựa chọn tốt cho các khách hàng cần thanh khoản linh hoạt hoặc muốn tùy chỉnh kế hoạch đầu tư theo điều kiện thị trường. Trong khi đó, gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường lại phù hợp hơn cho những khách hàng muốn sở hữu lãi suất cố định.

Tuy nhiên, nhược điểm của loại hình tiết kiệm này là mức lãi suất thấp hơn so với tiết kiệm thông thường. Khách hàng sẽ chịu thiệt về lãi suất nếu rút tiền trước hạn.