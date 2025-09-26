Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng cho thấy, mức cao nhất đang thuộc về Eximbank.

Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ dẫn đầu về lãi suất huy động trong hai ngày cuối tuần. Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, Eximbank không phải là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất nhưng cũng thuộc tốp dẫn đầu.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được Eximbank áp dụng trong hai ngày cuối tuần, kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm (từ thứ Hai đến thứ Sáu là 4,3%/năm); kỳ hạn 2-5 tháng là 4,7%/năm (trong tuần là 4,5%/năm).

Như vậy, lãi suất ngân hàng trong hai ngày cuối tuần do Eximbank niêm yết vượt trội so với các ngân hàng còn lại, ở các kỳ hạn 1-3 tháng.

Với kỳ hạn 4-5 tháng, Eximbank đang chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng với MBV và VCBNeo.

Cùng với Eximbank, nhóm các ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất tiền gửi từ 4%/năm trở lên cho toàn bộ kỳ hạn 1-5 tháng còn có VCBNeo, Vikki Bank, MBV, VietBank, Bac A Bank và NCB.

Ngoài ra, OCB, BVBank, Nam A Bank, TPBank, Viet A Bank, BaoViet Bank cũng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 3-5 tháng với mức lãi suất niêm yết từ 4%/năm.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, chỉ có hai ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó, Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, tăng kỳ hạn 1-3 tháng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN KỲ HẠN 1 - 5 THÁNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26/9/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG ABBANK 3,1 3,3 3,8 3,8 3,8 ACB 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5 AGRIBANK 2,4 2,4 3 3 3 BAC A BANK 4 4 4,3 4,4 4,5 BAOVIETBANK 3,5 3,6 4,35 4,4 4,5 BIDV 2 2 2,3 2,3 2,3 BVBANK 3,95 4 4,15 4,2 4,25 EXIMBANK 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 GPBANK 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 HDBANK 3,85 3,85 3,95 3,95 3,95 KIENLONGBANK 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 LPBANK 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 MB 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 MBV 4,1 4,2 4,4 4,7 4,7 MSB 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 NAM A BANK 3,8 3,9 4 4 4 NCB 4 4,1 4,2 4,3 4,4 OCB 3,9 4 4,1 4,1 4,5 PGBANK 3,4 3,5 3,8 PVCOMBANK 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 SACOMBANK 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 SAIGONBANK 3,3 3,3 3,6 3,6 3,6 SCB 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 SEABANK 2,95 2,95 3,45 3,45 3,45 SHB 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 TECHCOMBANK 3,45 3,45 3,75 3,75 3,75 TPBANK 3,7 3,9 4 4 4 VCBNEO 4,35 4,35 4,55 4,55 4,7 VIB 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 VIET A BANK 3,7 3,9 4 4,1 4,1 VIETBANK 4,1 4,1 4,4 4,5 4,5 VIETCOMBANK 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 VIETINBANK 2 2 2,3 2,3 2,3 VIKKI BANK 4,25 4,3 4,45 4,45 4,45 VPBANK 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8