Gửi tiết kiệm tích lũy là hình thức tiết kiệm có kỳ hạn, cho phép khách hàng gửi góp nhiều lần vào cùng một tài khoản tiết kiệm. Sản phẩm này không giới hạn số lần hay số tiền gửi thêm và lãi được tính dựa trên số dư cuối mỗi ngày.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện trên nền tảng ngân hàng số, giúp người dùng chủ động nộp tiền mọi lúc, mọi nơi.

Số tiền gửi tối thiểu linh hoạt theo từng ngân hàng

Tùy mỗi ngân hàng, số tiền gửi tối thiểu được quy định khác nhau. Chẳng hạn, Vietcombank quy định số tiền gửi ban đầu tối thiểu từ 3 triệu đồng, và tiền gửi định kỳ tối thiểu là 1 triệu đồng. Techcombank linh hoạt hơn, cho phép số tiền gửi ban đầu chỉ từ 100.000 đồng, các lần gửi sau không giới hạn mức tối thiểu hay tối đa.

Với hình thức này, khách hàng có thể lựa chọn gửi gốc định kỳ tự động theo tháng hoặc quý, hoặc gửi thêm khi có khoản tiền nhàn rỗi (tối đa một lần mỗi tháng).

Cách tính lãi suất và kỳ hạn

Lãi suất tiết kiệm được các ngân hàng áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm tích lũy tương đương với lãi suất tiền gửi cố định.

Đối với số dư gốc tại ngày mở tài khoản tiền gửi, lãi suất được tính là lãi suất huy động bằng VND trả lãi sau cùng kỳ hạn với kỳ hạn gốc (kỳ hạn mở ban đầu của tiền gửi tích lũy trực tuyến).

Đối với số dư gốc gửi định kỳ theo kỳ hạn con (kỳ hạn còn lại của tiền gửi tích lũy trực tuyến, xác định từ ngày gửi gốc định kỳ đến ngày đến hạn), lãi suất được tính là lãi suất huy động bằng VND trả lãi sau cùng kỳ hạn với kỳ hạn con của tài khoản tiền gửi.

Như vậy, lãi suất ngân hàng áp dụng cho sản phẩm tiền gửi này là cố định trong kỳ hạn gốc và kỳ hạn con (khoảng thời gian còn lại của khoản gửi sau mỗi lần nộp thêm tiền).

Lãi suất rút trước hạn được các ngân hàng áp dụng bằng lãi suất không kỳ hạn (tối thiểu 0,1%/năm, tối đa 0,5%/năm).

Không giống như tiền gửi cố định truyền thống, sản phẩm tiết kiệm tích lũy có thời hạn được ngân hàng quy định cụ thể. Như tại Vietcombank, kỳ hạn gốc là 6, 9, 12 và 24 tháng. Kỳ hạn con từ 1 tháng đến dưới 24 tháng.

So sánh với tiết kiệm cố định truyền thống

Gửi tiết kiệm tích lũy và gửi tiết kiệm cố định có những đặc điểm riêng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng khác nhau. Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính của mình, khách hàng có thể chọn hình thức phù hợp nhất.

Với tiết kiệm tích lũy, quy định về số tiền gửi tối thiểu cho lần nộp đầu tiên thường thấp hơn so với tiết kiệm cố định. Như tại Techcombank, số tiền gửi tối thiểu là 100.000 đồng cho lần nộp đầu tiên, các lần tiếp theo không giới hạn (trong khi gửi tiết kiệm cố định số tiền gửi tối thiểu là 1 triệu đồng).

Khách hàng có thể chủ động nộp tiền bất cứ khi nào mong muốn, hoặc đặt lịch trích tiền tự động định kỳ (tuần, tháng, quý). Trong khi tiết kiệm cố định chỉ gửi một lần duy nhất vào đầu kỳ hạn.

Về phương thức trả lãi, khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy sẽ được trả lãi suất huy động cuối kỳ, trong khi gửi tiết kiệm cố định có thể linh hoạt phương thức trả lãi.

Ưu điểm nổi bật

Như vậy, ưu điểm của sản phẩm này là dễ dàng tích lũy, không bị giới hạn số lần và số tiền gửi, có thể thoải mái tích góp khi có khoản tiền nhàn rỗi để gia tăng số dư gốc, từ đó nhận được nhiều tiền lãi hơn; xây dựng thói quen tiết kiệm và nâng cao khả năng kiểm soát chi tiêu cá nhân nhờ thói quen gửi tiết kiệm đều đặn hàng tháng.

Ngoài ra, có kế hoạch tiết kiệm rõ ràng, gợi ý lộ trình tiết kiệm cụ thể, dễ dàng theo dõi tiến độ tiết kiệm theo từng giai đoạn, giúp người gửi dễ dàng thực hiện được các mục tiêu dài/ngắn hạn.

Tiết kiệm tích lũy phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng, là những người trẻ muốn tích lũy cho mục tiêu đi du lịch, hay những đôi vợ chồng mới cưới theo đuổi mục tiêu mua nhà, mua xe, hay các bậc cha mẹ muốn tích lũy để đầu tư cho việc học hành của con cái trong tương lai.