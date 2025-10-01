Cùng thời điểm Ngân hàng MB tặng thêm lãi suất lên tới 0,8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đồng loạt triển khai nhiều ưu đãi cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Đây có thể xem là động thái lạ của Vietcombank, bởi nhà băng này vốn luôn duy trì mức lãi suất huy động thấp nhất không chỉ trong nhóm ngân hàng Big4 mà cả thị trường.

Thậm chí, sau nhiều lần biến đổi lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, Vietcombank vẫn giữ nguyên mức lãi suất thấp nhất trong hơn 1 năm qua.

Theo thông báo vừa được Vietcombank phát đi, ngân hàng chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy và tiết kiệm trực tuyến từ ngày 25/9 đến 31/10.

Theo đó, với mỗi khoản gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng, kỳ hạn 6 hoặc 12 tháng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số. Trong đó có 1 giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, 10 giải nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 20 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng và dịp 1/10 (dành cho khách hàng từ 60 tuổi), 20/10 (dành cho khách hàng nữ), khách hàng sẽ được nhân đôi cơ hội trúng thưởng khi số lượng mã dự thưởng tăng gấp đôi.

Bên cạnh chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên tại quầy giao dịch sẽ được tặng điểm VCB Loyalty tương ứng 0,1% số tiền gửi. Khách hàng có thể sử dụng điểm VCB Loyalty để quy đổi thành e-Voucher giảm giá thanh toán (qua VNPAY-QR) tại các điểm mua sắm theo chương trình của Vietcombank.

Gần đây, một số ngân hàng dù không chính thức tăng lãi suất tiết kiệm nhưng đã tung ra các chương trình ưu đãi cho người gửi tiền.

Mới nhất, Ngân hàng MB công bố tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm cho người gửi tiền khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Điều kiện để áp dụng lãi suất ngân hàng ưu đãi như trên là khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2 - 3 - 6 - 9 tháng, với khoản tiền gửi từ 30 triệu đồng trở lên. Chương trình chỉ áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ trên ứng dụng MB Bank.

Trước đó, MB cũng đã tặng thêm lãi suất tiền gửi tới 0,3%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 18-28/8.

Techcombank cũng áp dụng chính sách cộng lãi suất 0,5%/năm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên. Mức cộng thêm lãi suất đảm bảo không vượt quá 4,4%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 5,3%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 5,5%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Vikki Bank cũng công bố chương trình tặng thêm lãi suất tiền gửi 0,4%/năm cho khách hàng gửi tiền từ 80 tuổi trở lên và khách hàng đang công tác tại lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong khi đó, Ngân hàng SeABank từ lâu đã duy trì chính sách tặng thêm lãi suất 0,5%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 100 triệu đồng với các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 13 tháng.