Theo tờ Kyiv Independent, trong số các mục tiêu của Nga bị tập kích có tàu đổ bộ tấn công nhanh BK-16 thuộc Dự án 02510 phục vụ các hoạt động ven biển và vận chuyển quân. Cuộc tấn công được cho đã gây ra hỏa hoạn cho tàu.

Đòn tấn công của Ukraine còn phá hủy hoặc làm hư hại một số hệ thống radar thiết yếu trong mạng lưới phòng không của Nga ở Crưm, bao gồm radar tầm xa có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo Nebo-SVU; Podlet-K1 có khả năng xác định các mục tiêu bay thấp và radar giám sát trên không di động 96L6E.

Video: Kyiv Independent

HUR nhấn mạnh, “sau những tổn thất nghiêm trọng về các cơ sở phòng không trên bán đảo Crưm, Nga đã bắt đầu che giấu các cơ sở quân sự đắt đỏ dưới những cấu trúc mái vòm". Trong đó, một mái vòm nằm trên đỉnh Ai-Petri được cho đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc không kích của Ukraine. Quân đội Ukraine tuyên bố, đây là nơi chứa thiết bị của Trung đoàn kỹ thuật vô tuyến số 3 thuộc lực lượng phòng không Nga.

Chi tiết về hoạt động tấn công của Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông Nga trước đó đã đưa tin về một loạt vụ nổ xuất hiện ở Crưm. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 18 UAV trên bầu trời Crưm trong khoảng thời gian từ 6h20 - 10h35 giờ Moscow ngày 7/8.

Bán đảo Crưm của Ukraine đã sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga vào năm 2014. Các lực lượng Kiev đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo này kể từ khi cuộc xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.