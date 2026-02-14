XEM CLIP:

Ngày 14/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Hòa (SN 1989, ngụ phường Khánh Hội) về tội “Đưa hối lộ”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Thạch (SN 1979, ngụ phường An Khánh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, Hòa là người liên quan đến vụ “Gây rối trật tự công cộng” giữa hai nhóm xảy ra ngày 22/6/2024 tại nhà hàng White Palace (quận Phú Nhuận cũ). Sau vụ việc, Hòa bỏ trốn và bị Công an TPHCM ra quyết định truy tìm.

Đối tượng Nguyễn Minh Thạch. Ảnh: CA

Đầu năm 2026, khi biết vụ án đã được đưa ra xét xử và các đối tượng liên quan đã bị tuyên án tù, Hòa quay lại TPHCM. Tuy nhiên, thay vì ra trình diện, Hòa tìm cách “chạy án”.

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Hòa liên hệ với Nguyễn Minh Thạch để nhờ tìm người có thẩm quyền tác động nhằm thoát tội. Thạch đồng ý và đưa ra mức “chi phí” 300 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hoà. Ảnh: CA

Trưa 11/2/2026, tại một quán cà phê ở phường Bình Trưng (TPHCM), Hòa đã giao đủ 300 triệu đồng cho Thạch. Theo hướng dẫn của Thạch, sau đó Hòa đến Công an phường Khánh Hội trình diện, với hy vọng sự việc đã được “dàn xếp”.

Công an phường Khánh Hội tiếp nhận và bàn giao Hòa cho Phòng Cảnh sát hình sự để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình làm việc, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Qua đấu tranh, Hòa thừa nhận đã đưa 300 triệu đồng cho Thạch để “chạy án”.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Minh Thạch khai không có mối quan hệ hay khả năng tác động đến quá trình điều tra. Thạch thừa nhận đã lợi dụng tâm lý lo sợ của Hòa, đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Khám xét nơi ở của Thạch, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 300 triệu đồng là tang vật vụ án.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.