Ngày 24/2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Cát Lái khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ sau khi dùng dịch vụ làm đẹp tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị N.T.B.T. (34 tuổi, ngụ phường Cát Lái).

Chiều tối 23/2, một cô gái mang theo túi vật tư y tế gồm kim tiêm, dây dẫn, dịch truyền và các loại thuốc... đến căn hộ của chị T. để thực hiện ca làm đẹp bằng phương pháp truyền chất làm trắng da (còn gọi là ''truyền trắng da'') vào cơ thể.

Sau khi hoàn tất ca làm đẹp và nhận chi phí, cô gái ra về. Tuy nhiên, theo các nhân chứng, cô gái sau đó đã quay lại căn hộ của khách hàng khi chị T. có dấu hiệu bất ổn.

Đến khoảng 22h10 cùng ngày, cơ quan chức năng địa phương nhận được tin báo về việc chị T. đã tử vong.

Theo kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, sau khi truyền chất làm trắng da, chị T. có biểu hiện mệt mỏi, phản ứng bất thường và lịm dần. Nạn nhân đã không qua khỏi trước khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ danh tính người thực hiện dịch vụ làm đẹp tại nhà cũng như nguồn gốc các loại dung dịch đã đưa vào cơ thể nạn nhân.