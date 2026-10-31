Đội K51 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với chính quyền địa phương quy tập thành công một hài cốt nữ liệt sĩ tại khu vực Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ.

Ngày 31/10, Đội K51 cho biết, đơn vị vừa phối hợp và quy tập thành công một hài cốt liệt sĩ tại Gò Bến Đá, thôn Mỹ Thành, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.

Hài cốt nữ liệt sĩ được tìm thấy, quy tập từ thông tin của người dân. Ảnh: Đội K51

Trước đó, ông Dương Thanh Tu (63 tuổi, trú thôn Xuân Mỹ, xã Hòa Mỹ) báo tin: Trước đây, ông Trần Công Thành (tên thường gọi là Bốn Thành), người từng tham gia hoạt động cách mạng tại địa phương đã trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ hy sinh năm 1966.

Trong số 3 liệt sĩ có chị gái của ông Tu là liệt sĩ Dương Thị Bảnh. Sau này, phần mộ của liệt sĩ Bảnh và một liệt sĩ khác đã được thân nhân quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ địa phương.

Theo lời kể của ông Thành, liệt sĩ còn lại là nữ, chưa rõ tên và quê quán, bị trúng bom cháy và được cứu chữa tại Bệnh xá Suối Đá, thôn Mỹ Thành. Do vết thương quá nặng, bà đã hy sinh và được ông Thành chôn cất gần 2 liệt sĩ trước đó.

Từ đó, hằng năm ông Thành và ông Tu thường xuyên chăm sóc phần mộ liệt sĩ này. Cách đây khoảng 5 năm, do tuổi cao sức yếu, ông Thành qua đời, phần mộ liệt sĩ tiếp tục do ông Tu một mình chăm sóc.

Ảnh: Đội K51

Sau khi nắm bắt được thông tin, Cựu chiến binh Nguyễn Bá Thuyết (trú phường Tuy Hòa) đã báo cho Ban CHQS xã Hòa Mỹ.

Tiếp nhận tin báo, Ban CHQS xã Hòa Mỹ phối hợp cùng Đội K51 nhiều lần tổ chức khảo sát, gặp gỡ nhân chứng và đối chiếu các nguồn thông tin để xác định vị trí chính xác.

Ngày 30/10, các lực lượng đã khai quật và quy tập được 1 hài cốt được bọc trong 2 lớp võng dù, cùng nhiều di vật như cúc áo quần, khăn voan, tất chân...

Đối chiếu thông tin từ nhân chứng và di vật phát hiện tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định đây là hài cốt của nữ liệt sĩ, đồng thời tiến hành lấy mẫu phục vụ giám định ADN theo đúng quy định.

Hiện tại, hài cốt liệt sĩ đang được thờ cúng và bảo quản tại Phòng thờ Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị cho Lễ viếng, truy điệu và an táng thời gian tới.

Đội K51 kêu gọi các cựu chiến binh cùng toàn thể nhân dân, ai biết thêm thông tin về nữ liệt sĩ trên, xin tích cực cung cấp cho cơ quan chức năng để sớm xác định được danh tính, đưa liệt sĩ trở về với quê hương, đồng đội và người thân.