Trưa 28/11, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Trường Sa, Chủ tịch UBND xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm ngư dân Dương Quang S. (40 tuổi) bị mất tích.

Trước đó, chiều 27/11, ông S. cùng ông Hùng Vũ (33 tuổi) chèo thúng ra cảng Liên Hương vớt neo thì gặp sóng lớn đánh lật úp. Ông Vũ may mắn bơi được vào bờ, còn ông S. bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng xã Liên Hương hỗ trợ người dân di dời tài sản đến vị trí an toàn. Ảnh: Liên Hương

Cũng theo ông Sa, bão Koto gây sóng lớn đánh vào bờ kè thôn 13, 14 (xã Liên Hương), khiến nước dâng ngập hơn 1m. Trong đêm, chính quyền đã hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại đặc khu Phú Quý, sóng cao 4-5m cũng uy hiếp khu vực ven biển, buộc hàng chục hộ kinh doanh du lịch phải sơ tán khẩn cấp.

Công an đặc khu Phú Quý cùng người dân di dời vật dụng, tài sản đến nơi an toàn, sáng 28/11. Ảnh: Công an Phú Quý

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra công văn hỏa tốc. Theo đó, từ 7h sáng 28/11, tỉnh cấm toàn bộ tàu cá, tàu du lịch và phương tiện vận tải biển hoạt động.

Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương lên phương án sơ tán dân khỏi vùng trũng thấp, ven sông suối và khu vực nuôi trồng thủy sản; đảm bảo an toàn hồ chứa và đê điều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10h ngày 28/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Koto đạt cấp 10, giật cấp 13. Dự báo trong những ngày tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần.