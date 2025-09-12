Cuối mùa 2023/24, chàng tiền đạo người Pháp bị MU thanh lý hợp đồng sau quãng thời gian sa sút phong độ, thường xuyên phải làm bạn cùng chấn thương.

Martial đầu quân AEK Athens ở giải Hy Lạp theo dạng chuyển nhượng tự do nhưng chỉ ra sân 24 trận cho đội bóng này trên mọi đấu trường (ghi được 9 bàn thắng).

Tuy nhiên, tiền đạo 29 tuổi đã mất chỗ đứng trong đội hình AEK Athens mùa này, khi 6 trận liên tiếp bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu.

Martial chuẩn bị đầu quân cho Monterrey - Ảnh: F.R

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Martial và CLB Monterrey vừa thống nhất các điều khoản cá nhân. Chân sút người Pháp sẽ chính thức gia nhập đội bóng ở Liga MX nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế.

Được biết, Martial là mục tiêu chuyển nhượng của Pumas UNAM suốt mùa hè nhưng anh từ chối giảm mức lương yêu cầu trong quá trình đàm phán.

Sau đó, Monterrey nhảy vào và nhanh chóng đạt thỏa thuận với Martial. Nhà báo Cesar Luis Merlo chia sẻ trên kênh Youtube cá nhân:

"AEK Athens sẵn sàng cho Pumas mượn Martial miễn phí, chỉ cần họ trả lương cho cậu ấy. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đang nhận mức thù lao khổng lồ.

Họ đã thương lượng với anh ấy trong 3,4 ngày liền nhưng rốt cuộc Martial không chấp nhận đề nghị từ Pumas."

Việc Martial chuyển đến Monterrey diễn ra chỉ 7 tháng sau khi trung vệ Sergio Ramos ký hợp đồng với đội bóng của Mexico.

Martial sẽ có dịp sát cánh cùng nhà vô địch World Cup 39 tuổi ở môi trường mới. Hiện Monterrey đang bay cao tại giải Liga MX với 6 chiến thắng qua 7 vòng đấu.