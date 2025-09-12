Xem clip:

Thủ môn người Cameroon chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn một mùa giải, không kèm điều khoản mua đứt.

HLV Ruben Amorim quyết định loại bỏ Onana sau khi chiêu mộ người gác đền trẻ Senne Lammens từ Royal Antwerp.

Ngay khi đáp máy bay xuống Thổ Nhĩ Kỳ, Andre Onana nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ đông đảo fan hâm mộ.

Anh đeo một chiếc khăn của CLB Trabzonspor và nhảy múa, hát hò cùng các CĐV xung quanh.

Andre Onana được đón tiếp như người hùng ở Trabzon - Ảnh: SunSport

Có nguồn tin cho rằng, Andre Onana sẽ kiếm được nhiều tiền hơn đáng kể so với khi còn thi đấu tại Old Trafford.

Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp gói tiền thưởng và phí ký hợp đồng hậu hĩnh, khiến Onana không mảy may suy nghĩ nhiều khi quyết định rời MU.

Về phần Ruben Amorim, ông tin rằng sự ra đi của Onana sẽ giúp đội bóng thành Manchester loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực.

Nhà cầm quân Bồ Đào Nha sẽ phải lựa chọn giữa Bayindir và tân binh Lammens cho trận derby Manchester cuối tuần này.

Bất kỳ ai đứng trong khung gỗ MU sẽ phải lo lắng, sau khi Erling Haaland vừa ghi đến 5 bàn thắng vào lưới Moldova ở vòng loại World Cup 2026.