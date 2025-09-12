Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8

12/09  
06:00

Belgrano 0-0 San Martin San Juan

CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT

12/09  
05:30

Cruzeiro 2-0 Atletico Mineiro

12/09  
07:30

Botafogo - Vasco da Gama

VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 20

12/09  
00:00

IA Akranes 3-0 Breidablik

HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 9

12/09  
00:00

Hobro IK 1-4 Lyngby BK

VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 5

11/09  
15:30

Semen Padang 1-2 PSBS Biak

11/09  
19:00

Persita Tangerang 2-1 PSM Makassar