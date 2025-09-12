Lịch thi đấu bóng đá Serie A mùa giải 2025/26 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.
Kết quả bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 8
12/09
Belgrano 0-0 San Martin San Juan
CÚP QG BRAZIL 2025 – TỨ KẾT
12/09
Cruzeiro 2-0 Atletico Mineiro
12/09
Botafogo - Vasco da Gama
VĐQG ICELAND 2025/26 – VÒNG 20
12/09
IA Akranes 3-0 Breidablik
HẠNG NHẤT ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 9
12/09
Hobro IK 1-4 Lyngby BK
VĐQG INDONESIA 2025/26 – VÒNG 5
11/09
Semen Padang 1-2 PSBS Biak
11/09
Persita Tangerang 2-1 PSM Makassar
