Ngôi sao người Đan Mạch đã đồng ý thỏa thuận với Wolfsburg và làm thủ tục kiểm tra y tế.

Eriksen không thuộc biên chế đội bóng nào kể từ khi rời MU hồi cuối mùa trước. Tờ Tipsbladet cho hay, tiền vệ 33 tuổi đã bay tới Đức để đặt bút ký hợp đồng thời hạn 2 năm.

Eriksen đồng ý gia nhập Wolfsburg - Ảnh: VFL

Động thái trên sẽ chứng kiến Eriksen hợp tác với người đồng hương Peter Christiansen.

Cựu Giám đốc Copenhagen - Christiansen được bổ nhiệm làm GĐĐH của Wolfsburg hè năm ngoái.

Kể từ lúc Christiansen xuất hiện, đội bóng nước Đức đã chiêu một một số cầu thủ Đan Mạch chất lượng.

Eriksen sẽ hội ngộ cùng một số đồng hương trên ĐTQG như Andreas Skov Olsen, Jesper Lindstrom, Joakim Mahle và Jonas Wind tại sân Volkswagen Arena.

Lần gần nhất Eriksen thi đấu là đầu tháng 6, khi anh giúp Đan Mạch giành chiến thắng trước Bắc Ireland và Lithuania.

Hồi đầu hè, tưởng như chàng tiền vệ lão luyện sẽ chuyển đến tân binh ở giải hạng Nhất Anh là Wrexham. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót.

Cựu sao MU gần đây tập luyện cùng Malmo. Nhưng thay vì ký hợp đồng với CLB Thụy Điển, Eriksen chọn thử sức mình ở Bundesliga.