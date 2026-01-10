Cuộc đối đầu giữa Maroc và Cameroon được xem là một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử bóng đá châu Phi.

Trong gần bốn thập kỷ, Cameroon luôn là “cái dớp” lớn với Maroc tại các kỳ AFCON 2026, chưa kể ký ức về vụ ẩu đả tai tiếng năm 1988 vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ.

Brahim Diaz liên tục ghi bàn cho Maroc - Ảnh: PKSJ

Bất chấp áp lực sân nhà, Maroc nhập cuộc đầy tự tin và không hề e ngại va chạm trước lối chơi quyết liệt của đối thủ.

Phút 26, từ một quả phạt góc, cú đánh đầu dội đất của El Kaabi vô tình chạm hông tiền đạo của Real Madrid - Brahim Diaz đổi hướng đi vào lưới, mang về bàn mở tỷ số. Bàn thắng khiến không khí trận đấu trở nên nóng bỏng, với những màn tranh cãi quyết liệt giữa cầu thủ hai đội, thậm chí lan sang cả khu vực kỹ thuật.

Sang hiệp hai, Bryan Mbeumo và các đồng đội buộc phải dâng cao đội hình nhưng gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức tấn công. Phút 73, Maroc tung đòn quyết định khi Ezzalzouli thực hiện quả đá phạt tinh tế để Saibari băng xuống dứt điểm, nhân đôi cách biệt.

Tình huống tranh cãi Mbeumo ngã trong vòng cấm Maroc nhưng không có phạt đền (Ảnh chụp màn hình)

Lợi thế an toàn giúp đội chủ nhà chơi ung dung ở những phút cuối, qua đó giành chiến thắng 2-0 và ghi tên vào bán kết.

Ở trận tứ kết trước đó, Senegal vượt qua Mali với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng của Ndiaye cùng chiếc thẻ đỏ của Bissouma khiến Mali suy yếu rõ rệt. Thắng lợi vừa đủ giúp Sadio Mane và các đồng đội tiếp tục nuôi hy vọng chinh phục AFCON 2026.

Ghi bàn: Brahim Diaz 26', Saibari 73'

Đội hình xuất phát:

Cameroon: Epassy; Malone, Kotto, Tolo; Tchamadeu, Avom, Baleba, Nagida; Mbeumo, Namaso; Kofane.

Maroc: Bounou; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Khannous, , El Aynaoui, Ezzalzouli; Saibari, El Kaabi, Brahim Diaz.