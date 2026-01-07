Ở lượt trận vòng 1/8 AFCON 2025, Bờ Biển Ngà cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi đánh bại Burkina Faso với tỷ số 3-0.

Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu và chỉ sau 20 phút, Amad Diallo đã tạo khác biệt bằng pha dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.

Ngôi sao thuộc biên chế MU tiếp tục là tâm điểm ở phút 32 với đường kiến tạo tinh tế để Diomande nhân đôi cách biệt.

Amad Diallo có trận đấu chói sáng - Ảnh: FBNV, Premier League

Sang hiệp hai, Burkina Faso nỗ lực vùng lên nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ kín kẽ của đối thủ.

Đến phút 87, Bazoumana Toure ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, đưa “Những chú voi rừng” tiến vào tứ kết một cách thuyết phục. Đối thủ tiếp theo của họ là Ai Cập do Mohamed Salah dẫn dắt.

Trong khi đó, Algeria trải qua 120 phút đầy nhọc nhằn trước CHDC Congo. Lối chơi phòng ngự kỷ luật của Congo với sự chắc chắn của Tuanzebe và Wan-Bissaka khiến các mũi nhọn Algeria gần như bế tắc suốt thời gian thi đấu chính thức.

Bước ngoặt chỉ đến ở phút 119, khi Ramiz Zerrouki kiến tạo để Adil Boulbina ghi bàn quyết định, giúp Algeria thắng nghẹt thở 1-0. Vào tứ kết AFCON 2025, Mahrez cùng đồng đội sẽ đối đầu Nigeria, hứa hẹn một màn so tài căng thẳng.

Ghi bàn: Diallo 20', Diomande 32', Toure 87'

Đội hình xuất phát:

Bờ Biển Ngà: Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessie, Sangare, Oulai, Diallo, Guessand, Diomande

Burkina Faso: Koffi, Yago, Dayo, Tapsoba, Nagalo, Kouassi, Ouattara, Simpore, Ouedraogo, Irie, Traore