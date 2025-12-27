Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Nam Phi ở lượt trận thứ hai vòng bảng CAN Cup 2025 được xem là “trận cầu 6 điểm”, khi đội thắng gần như nắm lợi thế lớn trong cuộc đua ngôi đầu bảng và tránh được đối thủ mạnh ở vòng knock-out. Chính vì vậy, hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn.

Những phút đầu, Nam Phi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu ý tưởng trong tấn công. Ngược lại, Ai Cập dần lấy lại thế trận nhờ khả năng điều tiết của Mohamed Salah cùng Omar Marmoush.

Salah ghi bàn duy nhất của trận đấu

Thế cân bằng bị phá vỡ ở phút 40, khi Salah bị phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài cho Ai Cập hưởng phạt đền và chính Salah lạnh lùng mở tỷ số.

Kịch tính được đẩy lên cao chỉ ít phút sau đó. Hany Hamdy nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi không cần thiết, khiến Ai Cập phải chơi thiếu người trong toàn bộ hiệp hai.

Nam Phi lập tức đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục, nhưng sự nóng vội trong dứt điểm cùng phong độ xuất sắc của thủ môn Ai Cập khiến họ không thể ghi bàn.

Những phút cuối trận chứng kiến thêm tranh cãi với tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm Ai Cập, song VAR không thay đổi quyết định.

Chung cuộc, Ai Cập bảo toàn chiến thắng 1-0, giành ba điểm quan trọng sau màn phòng ngự kiên cường khi chỉ còn 10 người. Kết quả này giúp Salah và các đồng đội giành vé sớm vào vòng 1/8 AFCON 2025.