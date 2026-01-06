Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Benin diễn ra căng thẳng đúng tính chất của một trận knock-out. Hai đội nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn khiến hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi, dù Ai Cập là bên cầm bóng nhiều hơn.

Bước ngoặt đến ở nửa sau hiệp hai. Phút 69, Marwan Attia tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, bóng đi căng và hiểm hóc mở tỷ số cho Ai Cập.

Salah góp công lớn vào chiến thắng kịch tính của Ai Cập - Ảnh: Le Meilleur du Football

Tưởng chừng lợi thế mong manh ấy là đủ để “Những Pharaoh” khép lại trận đấu, thì kịch tính bất ngờ xảy ra. Phút 83, từ một quả tạt bên cánh phải, bóng chạm chân hậu vệ Aboul Fotouh đổi hướng khiến thủ môn El Shenawy lỡ trớn, tạo điều kiện để Dossou đá bồi gỡ hòa cho Benin.

Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ trong thế giằng co. Ai Cập tăng sức ép và tạo ra khác biệt từ tình huống cố định, khi Ibrahim bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Dandjinou. Dù vậy, Benin vẫn nỗ lực chống trả đến những giây cuối cùng.

Đúng vào phút bù cuối hiệp phụ, Mohamed Salah lên tiếng. Ngôi sao của Liverpool bứt tốc, xử lý tinh tế rồi dứt điểm bằng má ngoài chân trái từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-1. Đây cũng là bàn thứ 10 của Salah tại các vòng chung kết AFCON.

Thắng lợi nghẹt thở giúp Ai Cập giành vé vào tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán Bờ Biển Ngà hoặc Burkina Faso, trong khi Benin lỡ cơ hội tái lập thành tích năm 2019.

Ghi bàn

Ai Cập: Attia (69'), Ibrahim (97'), Salah (120+4')

Benin: Dossou (83')

Đội hình xuất phát

Ai Cập: El Shenawy; Fathy, Ibrahim, Rabia; Hamdi, Attia, Hany, Adel, Trezeguet; Salah, Marmoush

Benin: Dandjinou; Ouorou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, D'Almeida; Aloko, Dodo, Olaitan; Tosin