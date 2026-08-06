FIFA đã tổ chức cuộc họp khẩn tại Rabat (Maroc) sau khi Chủ tịch Gianni Infantino buộc phải rút kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE) để bán 20% quyền khai thác thương mại World Cup cho các quỹ đầu tư tư nhân.

Đề án trị giá khoảng 20 tỷ USD này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ UEFA, CONCACAF và AFC, khiến Infantino rơi vào giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi lên nắm quyền năm 2016.

Infantino tự cứu mình khi triệu tập cuộc họp giữa các lãnh đạo cấp cao FIFA. Ảnh: D.S

Dù vậy, thông điệp từ cuộc họp, vừa kết thúc rạng sáng 6/8 (giờ Hà Nội), cho thấy FIFA vẫn đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ. Trong thông cáo chính thức, Tổng thư ký cùng các thành viên ban điều hành khẳng định tiếp tục ủng hộ Infantino.

“Để làm rõ mọi nghi ngờ, Tổng thư ký (TTK) cùng các thành viên Ban điều hành FIFA tham dự cuộc họp tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với Chủ tịch Infantino, người duy nhất được 211 liên đoàn thành viên bầu chọn”, bức thư được chính TTK Mattias Grafstrom ký tên gửi các liên đoàn.

Bức thư tiếp tục: “Đồng thời, Chủ tịch FIFA cũng tái khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho TTK và bộ máy điều hành FIFA vì những đóng góp thiết yếu và xuất sắc của họ trong việc hiện thực hóa tầm nhìn của ông”.

Cũng trong thư đứng tên Grafstrom, FIFA đồng thời thừa nhận đã mắc sai lầm trong cách triển khai dự án FFE.

“Chúng tôi thừa nhận đã có những sai sót trong đề xuất thành lập FFE. Chúng tôi chưa bao giờ có ý định để Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên cảm thấy mình bị gạt ra khỏi quá trình này. Đáng lẽ mọi việc cần được thực hiện theo một cách khác. Chúng tôi cũng thừa nhận đã mắc sai lầm sau khi đề xuất này bị rò rỉ tới truyền thông”.

Tranh cãi tổ chức chung kết World Cup 2030

Việc Infantino chọn Rabat làm nơi tổ chức cuộc họp cũng thu hút nhiều chú ý, bởi Maroc là đồng chủ nhà World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Infantino và Grafstrom lại khen ngợi lẫn nhau. Ảnh: D.S

Trong bối cảnh FIFA chưa chốt địa điểm tổ chức trận chung kết, The Times - đơn vị phanh phui vụ bán World Cup - đưa tin Infantino đã hứa trao trận đấu này cho Maroc để đổi lấy sự ủng hộ của 54 liên đoàn châu Phi (CAF) trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3/2027.

Ban đầu, Tây Ban Nha với sân Bernabeu ở Madrid được xem là ứng viên sáng giá. Đây là lý do RFEF (LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha) chưa có bất kỳ phản ứng nào với Infantino từ khi bê bối bị phanh phui.

Tuy nhiên, FIFA bác bỏ hoàn toàn thông tin trên. Người phát ngôn tổ chức khẳng định không có bất kỳ lời hứa nào liên quan đến địa điểm tổ chức trận chung kết World Cup 2030 và quyết định sẽ chỉ được đưa ra vào thời điểm thích hợp.

Khủng hoảng lần này cũng làm gia tăng sức ép lên Infantino trước cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Một số liên đoàn châu Âu đã công khai phản đối ông tiếp tục lãnh đạo FIFA, trong khi các ứng viên thay thế như Victor Montagliani hay Lise Klaveness bắt đầu được nhắc đến.

Dẫu vậy, sau lời xin lỗi về những sai sót trong dự án FFE, FIFA vẫn phát đi thông điệp rõ ràng rằng tổ chức này tiếp tục đứng về phía Infantino trong cuộc chiến giữ chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá thế giới.