Bóng đá đã chiến thắng trước đồng tiền và FIFA đã thất bại, ít nhất là vào thời điểm này. Kế hoạch tư nhân hóa World Cup của tổ chức này đã chính thức khép lại.

Rạng sáng thứ Bảy theo giờ Thụy Sĩ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận đề xuất của ông sẽ không được triển khai.

Infantino buộc phải rút lại đề xuất tư nhân hóa bóng đá. Ảnh: ESPN

Sau khi bị dồn vào thế khó bởi sự phản đối từ ba Liên đoàn bóng đá châu lục gồm châu Âu (UEFA); châu Á (AFC); cùng Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF), trong khi chỉ nhận được sự ủng hộ dè dặt từ Nam Mỹ, Infantino đã thừa nhận thất bại.

Kế hoạch thành lập công ty thương mại trị giá 20 tỷ USD mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE) để quản lý World Cup và các giải đấu khác của FIFA chính thức dừng lại.

“Sau khi lắng nghe cẩn trọng mọi ý kiến, chúng tôi nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ mà, bất kể mức độ ủng hộ ra sao, đều không còn phục vụ mục tiêu ban đầu”, Infantino tuyên bố.

Ông nói thêm: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã khẳng định chỉ triển khai dự án nếu nhận được sự hậu thuẫn của đa số các liên đoàn thành viên FIFA, đồng thời phải trải qua quá trình tham vấn với các liên đoàn quốc gia, Hội đồng FIFA, các liên đoàn châu lục và các bên liên quan”.

Đây là thất bại lớn của Infantino trước sức ép từ UEFA, CONCACAF và AFC. Trước đó, ông cũng từng không thành công với ý tưởng tổ chức World Cup hai năm một lần.

Theo kế hoạch, FIFA Forward Enterprise sẽ là công ty con nắm giữ quyền thương mại của World Cup. FIFA dự kiến bán 20% cổ phần của doanh nghiệp này với giá khoảng 4 tỷ USD cho các nhà đầu tư tư nhân.

Những nhà đầu tư sẽ được lựa chọn bởi Thrive Capital, quỹ đầu tư thuộc sở hữu của Joshua Kushner – em trai Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Để thuyết phục 221 liên đoàn thành viên, Infantino hứa sẽ tăng đáng kể nguồn tài trợ tài chính dành cho họ.

Trong thông cáo, Chủ tịch FIFA nhấn mạnh: “Trong những ngày và tuần tới, tôi sẽ nỗ lực đưa tất cả các bên trở lại bàn đối thoại, với mục tiêu chung là tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trên toàn thế giới, đặc biệt tại những quốc gia cần sự hỗ trợ nhất”.

Trước đó, nhiều Chính phủ cũng phản đối FIFA. Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm thứ Sáu cho rằng Infantino nên từ chức: “Theo tôi, ông ấy không phải là người phù hợp để lãnh đạo tổ chức này”.