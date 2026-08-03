Cuộc khủng hoảng

Chỉ hai tuần trước, khi Lamine Yamal ôm an ủi Lionel Messi trên sân MetLife, Gianni Infantino vẫn sải bước trong các hành lang với sự điềm tĩnh của một người tin rằng mình đang nắm toàn quyền kiểm soát cuộc chơi. Ông vừa tổ chức kỳ World Cup thành công nhất lịch sử, hướng đến nhiệm kỳ mới tại FIFA mà dường như không có bất kỳ đối thủ đáng gờm nào.

Nhưng hôm nay, bức tranh đã khác. UEFA tuyên bố không còn đặt niềm tin vào ông. CONCACAF cân nhắc đưa ra ứng viên cạnh tranh chức chủ tịch FIFA vào năm 2027.

UEFA có thể bỏ phiếu bất tín nhiệm Infantino, thậm chí kiện tụng FIFA. Ảnh: UEFA

Ngay nội bộ FIFA, hàng loạt vụ từ chức, những lời chỉ trích công khai xuất hiện. Tất cả bắt nguồn từ một dự án chưa bao giờ được công bố chính thức: FIFA Forward Enterprise (FFE).

Theo kế hoạch, FIFA thành lập một doanh nghiệp mới để quản lý những tài sản thương mại giá trị nhất của mình, bao gồm World Cup, FIFA Club World Cup cùng nhiều giải đấu khác. Sau đó, 20% cổ phần FFE, được định giá khoảng 20 tỷ USD, được bán cho tư nhân thông qua Thrive Capital.

Hệ quả là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của FIFA kể từ vụ bê bối “FIFA Gate” năm 2015 - sự kiện mở đường cho Infantino lên làm chủ tịch.

UEFA chỉ trích đây là “một thỏa thuận mờ ám, thiếu minh bạch và được thương lượng trong bí mật”. CONCACAF cho rằng FIFA đã không còn “đặt bóng đá lên hàng đầu”. LĐBĐ châu Á (AFC) cũng phản đối.

FIFA lập luận rằng thương vụ này sẽ tạo thêm nguồn lực tài chính để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, rất ít người tin vào lời giải thích đó.

FIFA đang sở hữu lượng dự trữ tài chính vượt quá 5 tỷ USD, và vừa kết thúc kỳ World Cup có doanh thu cao nhất lịch sử (ước tính 9-11 tỷ USD). Nếu FIFA đã có rất nhiều tiền, tại sao lại phải bán đi một phần tài sản sinh lợi lớn nhất của mình?

Nhiều quan chức bắt đầu cho rằng Infantino muốn biến FIFA thành tổ chức giống các giải thể thao chuyên nghiệp lớn của Mỹ: vận hành theo mô hình doanh nghiệp, mở cửa cho tư nhân và tập trung tối đa vào việc gia tăng giá trị thương mại của các giải đấu.

Điều đó cũng giúp cải thiện thu nhập hằng năm của chính Infantino.

Kevin Lamour, Giám đốc vận hành (COO) của FIFA, công khai chỉ trích dự án, khẳng định FFE “không phải là dự án của FIFA mà là dự án của một cá nhân”. Ông kết luận: “Chúng tôi đã bị lừa”.

Uy tín của Infantino đang lung lay. Ảnh: Sky

Những bất đồng cũng lan tới Mattias Grafstrom, Tổng thư ký FIFA và là một trong những cộng sự thân cận nhất của Infantino.

Vị lãnh đạo người Thụy Điển chưa bao giờ tham gia vào quá trình thiết kế dự án và đã tích tụ nhiều bất đồng với Infantino vì cách ông tập trung quá nhiều quyền quyết định vào bản thân.

Không lâu sau đó, Carlos Cordeiro, một trong những cố vấn quan trọng nhất của Infantino trong quá trình tổ chức World Cup, tuyên bố từ chức. Động thái này mang ý nghĩa biểu tượng, bởi Cordeiro từng được xem là một trong những đồng minh thân cận nhất của Infantino, cầu nối giữa FIFA với Nhà Trắng.

Michael Payne, cựu Giám đốc Marketing của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), mô tả đây là “một trong những cú sa ngã nhanh nhất của một nhà lãnh đạo thể thao”. Ông nói: “Tất cả chỉ vì sự kiêu ngạo”.

Vị thế lung lay

Cho đến cách đây ít ngày, gần như không ai nghĩ Infantino sẽ phải đối mặt với một đối thủ thực sự trong cuộc bầu cử năm 2027. Giờ đây, viễn cảnh đó không còn xa vời.

Cái tên nổi bật nhất là Victor Montagliani, Chủ tịch CONCACAF kiêm Phó Chủ tịch FIFA. Quan chức Canada gốc Italia là một trong những kiến trúc sư của hồ sơ đăng cai World Cup 2026 của 3 quốc gia Bắc Mỹ.

Đằng sau động thái này được cho là có ảnh hưởng của Aleksander Ceferin, Chủ tịch UEFA, người đã có nhiều năm xung đột với Infantino.

FIFA khủng hoảng nặng nhất từ vụ “FIFA Gate”. Ảnh: ESPN

Thậm chí xuất hiện khả năng Nasser Al Khelaifi, Chủ tịch PSG và một trong những nhân vật quyền lực nhất của Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), có thể trở thành ứng viên đồng thuận nếu UEFA quyết định thúc đẩy một phương án thay thế.

Dẫu vậy, Infantino vẫn nắm trong tay lợi thế quan trọng. FIFA không được quyết định tại châu Âu. Mỗi liên đoàn thành viên chỉ có 1 lá phiếu. UEFA và CONCACAF sở hữu 96 phiếu, chưa đủ để kiểm soát Đại hội FIFA gồm 211 liên đoàn thành viên.

Bất kỳ ứng viên nào cũng phải xây dựng được đa số tại châu Phi, châu Á và Nam Mỹ – những khu vực mà Infantino vẫn duy trì được mạng lưới ủng hộ vững chắc. Qatar, Maroc và Lebanon công khai ủng hộ ông.

Trong gần 10 năm, Gianni Infantino đã xây dựng hình ảnh của một nhà lãnh đạo gần như không thể bị đánh bại. Ông thắng các cuộc bầu cử, mở rộng World Cup, tạo ra nhiều giải đấu mới và tập trung vào tay mình một quyền lực chưa từng có trong lịch sử FIFA.

Nhưng giờ đây, hình ảnh bất khả xâm phạm ấy đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.