Hoàng tử Ali Bin al Hussein, Chủ tịch LĐBĐ Jordan (JFA), con trai thứ ba của cố Quốc vương Hussein và là em trai của đương kim Quốc vương Abdullah II, đăng một thông điệp gay gắt chỉ trích FIFA về cách điều hành trong kỳ World Cup 2026.

Người đứng đầu JFA nhấn mạnh việc chậm thanh toán các khoản tiền còn tồn đọng, cũng như hành vi mà ông mô tả là “tống tiền” nhằm buộc ông phải ủng hộ Chủ tịch Gianni Infantino trong cuộc bầu cử sắp tới.

Infantino bị tố cáo nghiêm trọng. Ảnh: ESPN

Thông điệp này phản ánh rõ cuộc khủng hoảng nội bộ mà FIFA đang đối mặt, sau khi kế hoạch tư nhân hóa World Cup của Infantino sụp đổ.

“FIFA đang tồn tại không ít vấn đề. Cho phép tôi bắt đầu bằng việc nêu ra một số vấn đề từ góc nhìn của một liên đoàn, cụ thể là Jordan, trong lần đầu tiên dự World Cup. Chúng tôi là một quốc gia nhỏ với ngân sách rất hạn chế cho liên đoàn, nhưng đã phải đối mặt với vô vàn trở ngại”.

Ông tiếp: “Thứ nhất là việc đưa người hâm mộ sang Mỹ. Không phải tất cả đều được cấp thị thực, dù họ đã có vé - mà chúng tôi cũng biết là được bán với mức giá cắt cổ.

Thứ hai, do thi đấu tại Mỹ, chúng tôi đang phải chịu thuế thông qua FIFA đối với việc tham dự World Cup. Đó là khoản tiền lẽ ra phải thuộc về các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện.

Những đội đóng quân tại Canada hoặc Mexico không gặp tình trạng này. Nhưng vì Jordan thi đấu ở Mỹ, chúng tôi đang phải gánh những khoản thuế khổng lồ chỉ vì tham dự giải đấu”.

Jordan vừa có kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: JFA

Hoàng tử Ali cũng nhấn mạnh: “Thứ ba, kể từ tháng 12 đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được khoản tiền thưởng dành cho các cầu thủ sau khi dự Cúp Arab tại Qatar - một giải đấu thuộc FIFA.

Jordan đã vào tới trận chung kết, nhưng số tiền đáng lẽ phải được thanh toán vẫn chưa được chuyển, trong khi FIFA vẫn không ngừng khoe rằng họ đang nắm giữ hàng tỷ USD dự trữ”.

Sau đó, ông chuyển sang chỉ trích trực diện Chủ tịch FIFA: “Rõ ràng vấn đề thực sự nằm ở ban lãnh đạo. Trong nhiều tháng, FIFA từ chối hỗ trợ chúng tôi trong bất kỳ vấn đề nào, cho đến khi trong thời gian diễn ra World Cup, tôi được thông báo bằng lời rằng nếu tôi ủng hộ ông Infantino, điều đó sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho JFA.

Jordan luôn tự hào gìn giữ những giá trị đạo đức. Chúng tôi đã không ủng hộ ông ấy trước đây và chắc chắn cũng sẽ không làm điều đó bây giờ. Toàn bộ sự việc chẳng khác nào một hành vi tống tiền và chúng tôi kiên quyết không khuất phục”.