Dù cần tìm người thay thế Frenkie de Jong sau khi tiền vệ người Hà Lan dính chấn thương tại World Cup 2026, Hansi Flick vẫn gạt bỏ phương án chiêu mộ Rodri - được Man City định giá 75 triệu euro.

Quyết định này cũng mở đường để Real Madrid trở thành ứng viên sáng giá nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Tây Ban Nha.

HLV Hansi Flick yêu cầu Barca không mua Rodri. Ảnh: SEFutbol

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Hansi Flick cho rằng Rodri không phù hợp về mặt chiến thuật với Pedri.

Quan điểm này được ông hình thành sau những gì chứng kiến ở World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, khi Pedri mất suất đá chính vào tay Fabian Ruiz nhằm tạo sự cân bằng cho hàng tiền vệ ở các trận knock-out.

Chiến lược gia người Đức xem Pedri là hạt nhân trong hệ thống chiến thuật của mình và lo ngại sự xuất hiện của Rodri sẽ làm giảm vai trò cũng như tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Canary.

Bên cạnh đó, ban huấn luyện Barcelona cũng không muốn bỏ ra 75 triệu euro cho thương vụ này.

Flick tin rằng đội bóng có thể tạm thời lấp khoảng trống của De Jong bằng Marc Bernal và Gavi trong giai đoạn đầu mùa giải. Tiền vệ Hà Lan dự kiến bình phục hoàn toàn để trở lại ở nửa sau mùa 2026/27.

Rodri hiện còn hợp đồng với Man City đến tháng 6/2027 và đã từ chối gia hạn sau khi Pep Guardiola rời đội bóng. Tiền vệ 30 tuổi được cho là đang cân nhắc trở lại Tây Ban Nha ngay trong kỳ chuyển nhượng hiện tại.

Real Madrid đang là đội bóng chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký của Rodri theo đề nghị của HLV Jose Mourinho.

Đại diện Real Madrid dự kiến sẽ mở các cuộc đàm phán chính thức với Man City vào tuần tới, với mục tiêu thuyết phục đội bóng Anh giảm mức phí chuyển nhượng xuống thấp hơn mức 75 triệu euro.