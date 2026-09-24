Real Madrid một lần nữa hướng sự chú ý tới một ngôi sao của Bayern Munich. Lần này, cái tên được nhắc đến không phải Michael Olise.

Sau nhiều tháng xuất hiện tin đồn về sự quan tâm của Real Madrid đối với cầu thủ người Pháp, thương vụ vẫn không có bước tiến nào. Bayern Munich kiên quyết không đàm phán và tuyên bố Olise không phải để bán.

Về phần mình, Real Madrid luôn chính thức phủ nhận việc chuyển nhượng cựu cầu thủ Crystal Palace.

Real Madrid muốn sở hữu Karl. Ảnh: FCBayern

Tuy nhiên, theo thông tin từ Đức, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đang để mắt tới một tài năng khác của Bayern: Lennart Karl. Tiền vệ tấn công 18 tuổi là một trong những gương mặt nổi bật nhất xuất hiện tại châu Âu mùa trước.

Chấn thương nặng của Jamal Musiala ở FIFA Club World Cup mở ra cơ hội thi đấu cho Karl, và anh đã tận dụng rất tốt. Trong 40 trận dưới quyền HLV Vincent Kompany, Karl ghi 9 bàn và có 8 pha kiến tạo.

Màn trình diễn ấy giúp Karl được HLV Julian Nagelsmann triệu tập dự World Cup. Tuy nhiên, chấn thương cơ trong buổi tập cùng đội tuyển Đức khiến anh phải rời đội trước khi giải đấu khởi tranh.

Theo Bild, phong độ của Karl thu hút sự chú ý của nhiều CLB, trong đó có Real Madrid. Khả năng rê bóng, nhãn quan và những pha xử lý tạo đột biến của tài năng trẻ Bayern được đội bóng Hoàng gia đánh giá cao.

Hợp đồng của Karl có thời hạn đến năm 2029, và Bayern đang đẩy nhanh việc gia hạn.

Tháng 1 vừa qua, Karl từng gây chú ý khi nói về mong muốn chơi cho Real Madrid trong tương lai.

“Bayern là một CLB rất, rất lớn. Được thi đấu ở đây là giấc mơ. Nhưng một ngày nào đó, tôi muốn ký hợp đồng với Real Madrid. Đó là CLB trong mơ của tôi, nhưng hãy giữ bí mật giữa chúng ta”, anh chia sẻ. Vài giờ sau, anh phải xin lỗi.