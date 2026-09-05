Chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid đã kết thúc. Điều đó xảy ra trong một đêm nóng bức tại Sevilla, cũng là đêm đen tối với Kylian Mbappe.

Đã lâu rồi tiền đạo người Pháp mới mất phương hướng đến vậy khi bước vào vòng cấm. Anh có thừa cơ hội nhưng lại thiếu sự chính xác. Thảm họa lên đến đỉnh điểm khi Mbappe sút hỏng phạt đền trong thời gian bù giờ.

Mbappe phung phí 4 cơ hội ngon ăn. Ảnh: Diario AS

Mbappe không phải ngôi sao duy nhất mất hút của Real Madrid. Jude Bellingham gần như vô hại, còn Vinicius không khác nào một bóng ma khi bị Bellerin vô hiệu hóa.

Betis vượt qua nhiều đợt sóng gió, bám trụ nhờ một Alvaro Valles thi đấu như lên đồng trong khung thành.

Ngay từ đầu, Betis chủ động pressing. Cách gây sức ép của đội chủ nhà thiên về chiến thuật hơn là dữ dội, nhưng đủ khiến Real Madrid nhập cuộc chậm chạp.

Đội khách cũng không muốn mạo hiểm. Xét cho cùng, Real Madrid đang đối đầu một đối thủ mà mình không thể đánh bại trong 4 chuyến làm khách gần nhất.

Betis không duy trì sức ép quá lâu và Real Madrid dần chiếm lĩnh trận đấu. Hai cơ hội được tạo ra thì Huijsen không thể đánh bại Valles, còn Vinicius đưa bóng trúng cột dọc ở góc quá hẹp.

Đà hưng phấn của Real Madrid giảm xuống khi Isco bắt đầu thực sự nhập cuộc, điều khiển đội nhà và khiến Cucurella phải làm việc rất vất vả. Dần dần, Bellingham và Vinicius bị khóa chặt.

Parrott trừng phạt Real Madrid. Ảnh: Diario AS

Mbappe trở thành hy vọng, nhưng liên tục bỏ lỡ cơ hội. Hai pha bóng tưởng như mang về bàn mở tỷ số lần lượt bị các trung vệ Natan và Batra chặn lại. Cuối hiệp 1, Huijsen đánh đầu trúng xà ngang.

Hiệp 2 bắt đầu bằng tranh cãi. Trọng tài Hernandez Hernandez không rút thẻ vàng thứ hai với Arda Guler. Có lẽ ông nghĩ rằng chiếc thẻ đầu tiên dành cho cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ đã quá nặng. Một sai lầm được sửa bằng một sai lầm khác.

Khi trận đấu rơi vào bế tắc, Jose Mourinho tung Trent, Bernardo Silva và Diomande vào sân.

Một cơ hội khác cho Mbappe, nhưng anh xử lý bước một không tốt, rồi tung cú sút thiếu lực để Valles cản phá.

Phía bên kia, điều chỉnh của HLV Pellegrini mang lại hiệu quả. Sau pha cản phá xuất sắc của Courtois, Troy Parrott đá bồi cận thành mở tỷ số.

Mourinho lập tức tung Carlos Espi vào sân như nỗ lực cuối cùng. Ở tình huống lộn xộn sau phạt góc, Mbappe nửa sút nửa chuyền đưa bóng vào xà ngang.

Mbappe đá phạt đền đơn giản, bị Valles cản phá thành công. Ảnh: Diario AS

Carlos Espi tung người móc bóng vào lưới sau cú trivele của Vinicius. Tuy nhiên, VAR xác nhận việt vị nên bàn thắng không được công nhận.

Ở bước ngoặt cuối cùng của kịch bản, Natan phạm lỗi với Vinicius trong vòng cấm, Real Madrid được hưởng phạt đền.

Mbappe thực hiện không tốt và Valles cản phá thành công. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục cứu thua xuất thần trước cú đánh đầu ngược của Espi.

Real Madrid trắng tay trong ngày Mbappe bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn và hỏng phạt đền, trong khi Valles có 6 lần cứu thua.

Ghi bàn: Parrott 81’.

Phạt đền: Mbappe 90’+4 (hỏng).

Đội hình xuất phát:

Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerin, Natan, D. Llorente, Garcia; Roca, Bernal; Antony, Isco, Fornals; Cucho Hernandez.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe.