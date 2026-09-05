Kết quả bóng đá hôm nay

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TRẬN ĐẤU

KÊNH TRỰC TIẾP

V-LEAGUE - VÒNG 1

04/09  18:00

Đồng Nai 0-2 Thể Công Viettel

FPT Play, HTV Thể thao

NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3

05/09  02:00

 Ipswich 0-2 Liverpool

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  02:00

 Real Betis 1-0 Real Madrid

SCTV15, On Football

VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4

05/09  01:30

 Stuttgart 4-1 Cologne

VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4

05/09  01:45

 Genoa 1-4 Como

ON Football / VTVcab ON

VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3

05/09  00:00

 Lyon 3-1 Auxerre

On Sports News

05/09  02:05

 PSG 1-2 Monaco

On Sports News