Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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V-LEAGUE - VÒNG 1
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04/09 18:00
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Đồng Nai 0-2 Thể Công Viettel
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FPT Play, HTV Thể thao
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NGOẠI HẠNG ANH 2026/27 - VÒNG 3
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05/09 02:00
|Ipswich 0-2 Liverpool
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FPT Play
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 02:00
|Real Betis 1-0 Real Madrid
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SCTV15, On Football
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VĐQG ĐỨC 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 01:30
|Stuttgart 4-1 Cologne
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VĐQG ITALIA 2026/27 - VÒNG 4
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05/09 01:45
|Genoa 1-4 Como
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ON Football / VTVcab ON
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VĐQG PHÁP 2026/27 – VÒNG 3
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05/09 00:00
|Lyon 3-1 Auxerre
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On Sports News
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05/09 02:05
|PSG 1-2 Monaco
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On Sports News
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