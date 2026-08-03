Dù Apple vẫn chưa chính thức công bố thời điểm giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra, nhưng dựa trên lịch sử tổ chức các sự kiện ra mắt iPhone trong nhiều năm qua, giới phân tích cho rằng công ty nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì lịch trình quen thuộc vào đầu tháng 9.

Nếu điều đó xảy ra, người dùng sẽ không còn phải chờ quá lâu để đặt trước cũng như sở hữu thế hệ iPhone cao cấp mới nhất.

Các màu mới dự kiến của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ảnh: 9to5mac

Theo thông lệ, Apple thường tổ chức sự kiện ra mắt iPhone ngay sau kỳ nghỉ Lễ Lao động (Labor Day) tại Mỹ.

Năm nay, ngày nghỉ này rơi vào 7/9, tạo cơ sở để nhiều chuyên gia dự đoán thời điểm diễn ra sự kiện sẽ tương tự những năm có lịch trùng khớp trước đây.

Ngày 9/9 được đánh giá là thời điểm sáng giá nhất cho sự kiện ra mắt

Lần gần nhất kỳ nghỉ Labor Day diễn ra vào ngày 7/9 là năm 2020. Tuy nhiên, khi đó Apple đã phải lùi lịch ra mắt dòng iPhone mới sang tháng 10 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khiến năm này không còn là cơ sở tham chiếu phù hợp.

Nếu bỏ qua giai đoạn đặc biệt đó, năm gần nhất có lịch tương đồng là 2015. Khi ấy, Apple đã tổ chức sự kiện giới thiệu iPhone 6s và iPhone 6s Plus vào thứ Tư, ngày 9/9.

Từ tiền lệ này, nhiều nhà quan sát nhận định thứ Tư, ngày 9/9 là mốc thời gian có khả năng cao nhất để Apple trình làng iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra trong năm nay, trừ khi hãng quyết định thay đổi chiến lược tổ chức sự kiện.

Apple vốn nổi tiếng với việc duy trì lịch trình ra mắt sản phẩm khá ổn định qua nhiều năm.

Chính vì vậy, những dự đoán dựa trên quy luật này thường có độ chính xác tương đối cao, dù vẫn phải chờ thông báo chính thức từ hãng.

Đặt trước có thể bắt đầu vào ngày 12/9

Nếu sự kiện thực sự diễn ra vào ngày 9/9, thời điểm mở chương trình đặt trước cũng có thể đi theo mô hình từng xuất hiện trong quá khứ.

Năm 2015, sau khi Apple công bố iPhone 6s vào ngày 9/9, hãng không mở đặt trước vào thứ Sáu như thông lệ mà chuyển sang thứ Bảy, ngày 12/9.

Nhiều ý kiến cho rằng Apple muốn tránh mở bán đúng ngày 11/9, thời điểm gắn với lễ tưởng niệm vụ khủng bố lịch sử tại Mỹ.

Thông thường, Apple vẫn ưu tiên thứ Sáu để bắt đầu nhận đơn đặt hàng đối với các mẫu iPhone mới. Tuy nhiên, nếu tiếp tục áp dụng cách sắp xếp tương tự, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra nhiều khả năng sẽ cho phép khách hàng đặt trước từ thứ Bảy, ngày 12/9.

Trong kịch bản này, ngày bán chính thức dự kiến sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 18/9, đúng với khoảng cách khoảng một tuần giữa thời điểm mở đặt trước và ngày lên kệ mà Apple thường áp dụng.

Apple cũng có thể lùi sự kiện sang giữa tháng 9

Bên cạnh kịch bản nói trên, một khả năng khác cũng đang được giới công nghệ nhắc đến là Apple sẽ tổ chức sự kiện vào thứ Ba, ngày 15/9.

Nếu điều này xảy ra, lịch trình phát hành sản phẩm cũng sẽ được dịch chuyển tương ứng. Khi đó, chương trình đặt trước có thể bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 18/9, trong khi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra sẽ chính thức lên kệ vào thứ Sáu, ngày 25/9.

Đây vẫn là mốc thời gian phù hợp với chiến lược phát hành truyền thống của Apple, vốn thường dành khoảng một tuần giữa thời điểm nhận đặt hàng và ngày giao máy đến tay người dùng.

Ở thời điểm hiện tại, Apple vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan đến ngày tổ chức sự kiện, thời điểm mở đặt trước hay lịch bán ra của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra.

Vì vậy, toàn bộ các mốc thời gian nêu trên đều dựa trên dữ liệu lịch sử và quy luật tổ chức sự kiện của hãng trong nhiều năm gần đây.

Dẫu vậy, nếu Apple tiếp tục duy trì truyền thống quen thuộc, người dùng sẽ chỉ còn phải chờ thêm ít tuần nữa để biết chính xác thời điểm bộ ba iPhone cao cấp thế hệ mới ra mắt.

(Theo AppleInsider, MacRumors)