Các tin đồn mới nhất cho thấy Apple có thể sắp thực hiện một trong những đợt tăng giá iPhone mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Sau khi giữ nguyên giá dòng iPhone 17 Pro, thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được dự báo sẽ có mức giá cao hơn đáng kể do chi phí linh kiện tăng mạnh, đặc biệt là bộ nhớ DRAM, bộ nhớ NAND Flash và vi xử lý Apple A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được dự báo sẽ có mức giá cao hơn đáng kể do chi phí linh kiện tăng mạnh. Ảnh: Fpt/YouTube

Nếu những dự báo này trở thành hiện thực, người dùng muốn sở hữu các mẫu iPhone cao cấp tiếp theo sẽ phải chuẩn bị ngân sách lớn hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Giá iPhone 18 Pro có thể tăng tới 300 USD

Chỉ vài tuần trước, Apple đã điều chỉnh tăng giá hàng loạt sản phẩm như Mac, iPad, Apple TV cùng nhiều thiết bị khác.

Tuy nhiên, dòng iPhone 17 Pro vẫn được giữ nguyên mức giá niêm yết ban đầu, giúp người tiêu dùng chưa phải đối mặt với đợt tăng giá trên smartphone.

Tình hình có thể thay đổi hoàn toàn với thế hệ iPhone 18 Pro.

Nhà phân tích Jeff Pu - một trong những chuyên gia theo dõi chuỗi cung ứng Apple có độ chính xác khá cao, từng nhận định vào tháng 2 rằng phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max dung lượng 256GB sẽ giữ nguyên mức giá như thế hệ tiền nhiệm.

Tuy nhiên, trong cập nhật mới nhất trên mạng xã hội X, ông đã thay đổi dự báo khi cho rằng Apple khó có thể tiếp tục duy trì mức giá cũ.

Theo Jeff Pu, chi phí sản xuất đang tăng nhanh trên nhiều mặt trận, buộc Apple phải cân nhắc chuyển phần gánh nặng này sang người tiêu dùng.

Jeff Pu cho biết giá của bộ nhớ DRAM và NAND Flash đang leo thang do nhu cầu AI bùng nổ trên toàn cầu, khiến nguồn cung trở nên khan hiếm.

Bên cạnh đó, Apple cũng sẽ sử dụng chip A20 Pro thế hệ mới được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến.

Tiến trình 2nm hứa hẹn mang lại hiệu năng cao hơn, khả năng xử lý AI mạnh hơn và tiết kiệm điện năng hơn so với chip 3nm hiện nay.

Tuy nhiên, công nghệ sản xuất mới cũng khiến giá thành mỗi con chip tăng lên đáng kể vì chi phí chế tạo wafer và tỷ lệ thành phẩm vẫn còn thấp trong giai đoạn đầu.

Theo tính toán của Jeff Pu, riêng những yếu tố này có thể khiến giá iPhone 18 Pro tăng thêm từ 250 đến 300 USD.

Nếu dự báo chính xác, phiên bản iPhone 18 Pro 256GB tại thị trường Mỹ sẽ có giá từ 1.349 đến 1.399 USD.

Nếu lựa chọn bản 512GB, người dùng có thể phải chi khoảng 1.599 USD.

Riêng phiên bản cao cấp nhất iPhone 18 Pro với dung lượng lưu trữ 1TB được dự đoán sẽ lên tới 1.799 USD.

Tại châu Âu, iPhone 18 Pro 256GB sau khi quy đổi theo cách Apple từng áp dụng với dòng iPhone 17 Pro, mức giá có thể dao động từ 1.599 đến 1.649 euro, cao hơn đáng kể so với hiện nay.

Bloomberg cũng dự báo Apple sẽ tăng giá iPhone 18 Pro

Không chỉ Jeff Pu, Bloomberg cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg - người thường xuyên có những thông tin đáng tin cậy về kế hoạch của Apple, việc tăng giá đối với dòng iPhone 18 Pro gần như là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, Gurman cho rằng Apple có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Thay vì tăng tới 300 USD như dự báo của Jeff Pu, mức tăng của phiên bản tiêu chuẩn nhiều khả năng sẽ dao động khoảng 100-200 USD, tương tự các đợt điều chỉnh giá gần đây trên nhiều mẫu Mac và iPad.

Dẫu vậy, các phiên bản sở hữu dung lượng lưu trữ lớn hơn vẫn có nguy cơ tăng giá mạnh hơn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc khủng hoảng bộ nhớ DRAM và NAND Flash trên toàn cầu.

Việc Apple cân nhắc tăng giá phản ánh áp lực ngày càng lớn từ chuỗi cung ứng bán dẫn.

Không chỉ Apple, nhiều hãng công nghệ lớn cũng đang phải đối mặt với chi phí linh kiện leo thang khi nhu cầu về bộ nhớ hiệu năng cao phục vụ trí tuệ nhân tạo tăng mạnh trên phạm vi toàn cầu.

Nếu các dự báo hiện nay trở thành sự thật, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ mang đến những nâng cấp về hiệu năng, camera và khả năng xử lý AI, mà còn đánh dấu bước nhảy vọt về giá bán.

Đối với những người đang có kế hoạch nâng cấp lên dòng iPhone flagship thế hệ tiếp theo, đây có thể là thời điểm thích hợp để chuẩn bị một khoản ngân sách lớn hơn.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tiếp tục leo thang và công nghệ bán dẫn ngày càng đắt đỏ, mức giá của iPhone 18 Pro nhiều khả năng sẽ vượt xa kỳ vọng của không ít người dùng, trở thành một trong những dòng iPhone cao cấp có giá bán cao nhất trong lịch sử của Apple.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: SamTech/YouTube)

(Theo Forbes, AppleInsider)