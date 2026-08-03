Từ thiết kế của Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Fold cho đến Pixel Watch 5 đều đã xuất hiện trong các hình ảnh chính thức. Tuy nhiên, vẫn còn một "ẩn số" cuối cùng thu hút sự chú ý của giới công nghệ, đó là hệ thống đèn LED mới nằm ở mặt lưng các mẫu Pixel 11 Pro.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Pixel 11 Pro. Ảnh: MyMobiles

Những thông tin mới nhất cho thấy Google có thể sẽ không sử dụng cái tên "Pixel Glow" như nhiều người từng kỳ vọng. Thay vào đó, hãng được cho là sẽ giới thiệu tính năng này dưới một tên gọi hoàn toàn khác: HiLight.

Không phải Pixel Glow, HiLight mới là tên chính thức

Trong nhiều tháng qua, cộng đồng công nghệ vẫn quen gọi hệ thống đèn LED mới trên Pixel 11 Pro là Pixel Glow, sau khi hàng loạt đoạn mã xuất hiện trong các bản thử nghiệm Android. Tuy nhiên, theo kỹ sư phần mềm Dylan Roussel – người nổi tiếng với việc phát hiện nhiều tính năng mới trong các bản beta của Android – Google có thể đã quyết định đổi tên tính năng này thành HiLight.

Thông tin được Roussel chia sẻ trên mạng xã hội X, kèm theo nhận xét rằng không ít người dùng có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng với tên gọi mới. Dù vậy, với thành tích nhiều lần tiết lộ chính xác các tính năng chưa công bố của Google, những thông tin từ Roussel được đánh giá có độ tin cậy khá cao.

Nếu điều này trở thành sự thật, Pixel Glow rất có thể chỉ là tên mã nội bộ được Google sử dụng trong quá trình phát triển, trước khi lựa chọn HiLight làm thương hiệu chính thức khi sản phẩm ra mắt.

Những dấu vết đầu tiên về tính năng này được phát hiện trong phiên bản Android 17 Beta 4. Các đoạn mã mô tả đây là hệ thống "ánh sáng và màu sắc tinh tế" hoạt động khi điện thoại được đặt úp xuống mặt bàn.

Dù Google đã nhiều lần hé lộ tính năng này trong các đoạn video giới thiệu sản phẩm, hãng vẫn chưa tiết lộ đầy đủ cách thức hoạt động của nó.

Các thông tin rò rỉ trước đây cho biết hệ thống LED có thể hiển thị thông báo cuộc gọi từ những liên hệ quan trọng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết mà không cần lật điện thoại lên. Ngoài ra, đèn LED cũng được cho là sẽ cung cấp phản hồi trực quan khi người dùng tương tác với trợ lý AI Gemini, tạo nên trải nghiệm sinh động hơn so với các thông báo truyền thống.

Nếu đúng như những gì Google đang phát triển, đây sẽ là một trong những tính năng nhận diện thương hiệu mới dành riêng cho dòng Pixel cao cấp.

Đèn LED sẽ xuất hiện trên cả ba mẫu Pixel 11 Pro

Đến thời điểm hiện tại, gần như chắc chắn hệ thống LED sẽ được tích hợp bên trong một vòng tròn nằm trên thanh camera phía sau.

Tính năng này sẽ xuất hiện trên cả ba mẫu cao cấp gồm Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và Pixel 11 Pro Fold. Những hình ảnh giới thiệu do chính Google công bố trước đó cũng cho thấy, vòng đèn có khả năng hiển thị nhiều màu sắc khác nhau, hứa hẹn mang lại hiệu ứng trực quan nổi bật hơn so với đèn thông báo LED truyền thống từng xuất hiện trên smartphone nhiều năm trước.

Tuy nhiên, Google vẫn chưa xác nhận toàn bộ chức năng của hệ thống này. Người dùng có thể sẽ phải chờ đến sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 12/8 để biết chính xác những gì HiLight có thể làm.

Dù Google kỳ vọng đây sẽ là điểm nhấn giúp Pixel 11 Pro khác biệt so với các đối thủ Android khác, phản ứng của cộng đồng lại khá trái chiều.

Trên Reddit, nhiều người cho rằng hãng nên ưu tiên nâng cấp cấu hình, thời lượng pin hoặc khả năng chụp ảnh thay vì bổ sung hệ thống đèn LED ở mặt lưng. Theo họ, đây chỉ là một tính năng mang tính trình diễn nhiều hơn là đem lại giá trị sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến tích cực. Một số người cho rằng nếu Google mở rộng hiệu ứng phát sáng bao quanh toàn bộ vòng camera thay vì chỉ một khu vực nhỏ, thiết kế sẽ ấn tượng và cao cấp hơn rất nhiều. Điều đó có thể biến cụm camera thành một yếu tố nhận diện độc đáo, tương tự cách Nothing đã tạo dấu ấn với hệ thống Glyph Interface trên các mẫu điện thoại của mình.

(Theo PhoneArena)