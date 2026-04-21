Ngày 21/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã làm rõ một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tinh vi: sử dụng các nền tảng như Facebook, Zalo và TikTok để lập tài khoản ảo, đăng tin rao bán vàng với mức giá “hời” nhằm dụ dỗ người mua.

Đối tượng Đỗ Linh Trang. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 12/3, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa khi mua vàng online.

Sau một tuần vào cuộc, đến ngày 19/3, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng là Đỗ Linh Trang (SN 1997, trú tại Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Trang khai đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Duy Anh” để tham gia các hội, nhóm mua bán vàng. Với hình ảnh và thông tin giao dịch được dàn dựng, đối tượng nhanh chóng tạo dựng lòng tin, sau đó lừa nạn nhân chuyển tiền.

Một nạn nhân đã chuyển gần 750 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Trang để mua vàng. Sau khi nhận tiền, đối tượng viện lý do “về nhà lấy vàng”, liên tục nhắn tin hứa hẹn giao hàng nhằm kéo dài thời gian, trấn an nạn nhân, rồi cắt đứt liên lạc.

Từ vụ việc, Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng khi giao dịch mua bán vàng qua mạng xã hội, nhất là với các tài khoản không rõ danh tính. Những lời chào mời “giá rẻ bất thường” thường tiềm ẩn rủi ro cao. Việc chuyển tiền trước, đặc biệt với số tiền lớn khi chưa xác minh đầy đủ thông tin người bán, có thể dẫn đến mất tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến nghị chỉ nên mua vàng tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có địa chỉ và thông tin pháp lý rõ ràng; đồng thời cảnh báo tới người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.