Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 2 ngày 1-2/9/2025, thời tiết cả nước về cơ bản thuận lợi cho người dân vui Tết Độc Lập.

Trong đó, cả 2 ngày này, miền Bắc có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ 23-33 độ.

Khối diễu binh, diễu hành trên đường phố Hà Nội trong buổi tổng duyệt 30/8. Ảnh: Thạch Thảo

Khu vực Trung Bộ cũng có có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ 24-34 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì kiểu thời tiết chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có nắng. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-30 độ; Nam Bộ 24-33 độ.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1-2/9:

Riêng thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, thời tiết cũng khá thuận lợi. Cụ thể, trong ngày 2/9, khung giờ từ 7-13h, sáng có lúc mưa, mưa rào nhẹ với xác suất 50-60%, nền nhiệt cao nhất 32 độ; chiều trời nắng.

Thời tiết khu vực Hà Nội trong 2 ngày 1-2/9: