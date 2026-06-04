Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 7h sáng nay (4/6), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc. Tại trạm Phú Quý đã có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Dự báo 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 20km/h. Đến 7h ngày 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cường độ cấp 6, giật cấp 8.
Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ đi ra ngoài Biển Đông hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc), không có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.
Cụ thể, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển. Đến 7h ngày 6/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), cường độ cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m; biển động.
Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.
Ngày và đêm 5/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2-4m; khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Theo cơ quan khí tượng, trong tháng 6, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông có 1,1 cơn, trong đó 0,3 cơn đổ bộ vào đất liền Việt Nam).