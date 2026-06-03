Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (3/6), áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026 đã hình thành trên Biển Đông. Lúc 22h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17N-115E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông.

Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Dự báo trong 24-36 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ khoảng 10km, đi ra ngoài Biển Đông hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc), không có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Dự báo diễn biến gió mạnh, sóng lớn và mưa giông trên biển trong 24 giờ tới, đêm 3-4/6, vùng biển phía Nam khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, đêm 3-4/6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Đêm 4-5/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến TPHCM có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-4m.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa giông.