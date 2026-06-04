Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Bắc Bộ những ngày tới diễn biến phức tạp khi nắng nóng tạm thu hẹp do mưa giông xuất hiện ở vùng núi dưới tác động của vùng hội tụ gió. Sau đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại trước khi mưa giông mở rộng khắp vùng từ 8-10/6.

Miền Bắc nắng nóng xen kẽ mưa giông trong những ngày tới. Ảnh: Hoàng Minh

Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm nắng nóng. Dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp hiệu ứng gió phơn, nhiều nơi xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tại duyên hải Nam Trung Bộ, thời tiết dễ chịu hơn với nắng gián đoạn ban ngày, nhưng chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa lớn.

Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, rãnh áp thấp kết hợp gió mùa tây nam tiếp tục gây mưa rào và giông diện rộng, tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo xu thế thời tiết trên cả nước thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 3-13/6):

Từ đêm 3-5/6, thời tiết Bắc Bộ diễn biến phức tạp. Đêm 3 và ngày 4/6, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực vùng núi xuất hiện mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng; riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 4-5/6, khu vực này chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm; ban ngày vẫn xuất hiện mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng tiếp tục có nắng nóng.

Thời tiết Hà Nội 10 ngày tới, nhiều ngày nắng xen kẽ mưa giông. Nguồn: NCHMF

Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ban ngày tiếp tục xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt, một số nơi có thể xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Khu vực Trung Trung Bộ cũng có hình thái thời tiết tương tự khi chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào, giông vài nơi; ban ngày duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, chiều và đêm có mưa rào, giông rải rác; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi. Riêng vào chiều tối và tối, mưa rào và giông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc có mưa giông diện rộng

Nhận định từ đêm 5-13/6, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện các hình thái thời tiết đan xen giữa nắng nóng và mưa giông.

Cụ thể, trong các ngày 6-7/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ đêm 5-7/6, vùng núi Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm.

Đáng chú ý, từ chiều tối 8-13/6, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác. Riêng giai đoạn từ đêm 8-10/6, do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường, kết hợp hội tụ gió trên cao, khu vực này có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Đối với khu vực Bắc Trung Bộ, từ đêm 5-8/6, duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối 8-13/6, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Trong thời kỳ từ 5-13/6, các khu vực còn lại trên cả nước có mưa rào và giông vài nơi vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông rải rác trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các đợt mưa giông trên phạm vi cả nước, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn ở mức cao, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.