Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (4/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h ngày 4/8/2026. Nguồn: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Đông. Đến 1h ngày 5/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3, áp dụng đối với vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông.

Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, tốc độ khoảng 10km/h. Đến 13h ngày 5/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Philippines). Cường độ suy yếu dần thành vùng áp thấp, dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chiều và đêm nay 4/8, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

"Dự báo áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam", cơ quan khí tượng nhận định.

Cũng theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, từ chiều tối nay 4/8 đến 6/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, với lượng mưa phổ biến 90-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, đêm 6/8, khu vực Tây Bắc Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày 7/8, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Tổng lượng mưa cả đợt tính từ chiều 4/8 đến đêm 6/8 phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ rất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, có thể gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi.