Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ngày và đêm nay 3/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 80mm trong vòng 3 giờ.

Thời tiết miền Bắc vẫn có mưa lớn cục bộ. Ảnh: Hoàng Minh

Thời tiết Hà Nội ngày 3/8, vẫn có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm thành phố là 31-33 độ; khu vực phía Bắc, phía Nam và phía Tây 30-32 độ.

Dự báo, đợt mưa giông, mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngoài ra, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do gió mùa tây nam đang suy yếu nên ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm chỉ còn mưa rào và giông vài nơi.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 3/8/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.