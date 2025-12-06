Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/12), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.
Đến 13h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc; 125,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.
Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ tăng lên 10-15km/h. Đến 13h ngày mai (7/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 6, giật cấp 8.
Trong 24 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Nam, tốc độ nhanh hơn với 15-20km/h và đi vào Biển Đông. Đến 13h ngày 8/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25km, cường độ ít thay đổi.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 8, sóng 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.