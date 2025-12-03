Chiều nay (3/12), Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ vừa đưa ra nhận định về hình thế thời tiết chung những ngày tới.

Theo đó, trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp đi vào vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ và có xu hướng lấn Tây; nhiễu động gió Đông hoạt động yếu trên khu vực Nam Bộ. Trên các vùng biển Nam Bộ, gió Đông Bắc hoạt động mạnh dần.

Biển Đông có khả năng sắp xuất hiện cơn bão mới. Ảnh minh họa: Trọng Tùng

Trong 3-10 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần; từ khoảng ngày 7-8/12 có khả năng được tăng cường lệch Đông trở lại.

Đáng lưu ý, từ khoảng ngày 7-9/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên thành bão.

Trước đó, một chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, khoảng ngày 7-8/12, áp thấp nhiệt đới ở phía Đông của Philippines có thể đi vào Biển Đông. Trung tâm đang theo dõi sát diễn biến này.

Các chuyên gia cũng nhận định, sau cơn bão số 15 Koto, trong tháng 12 này rất có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Theo quy luật, những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện thời điểm này sẽ ảnh hưởng chính đến khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 15 Koto đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ven biển các tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Lúc 19h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo Tây Tây Nam, tốc độ 15-20km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 15.