Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông trở lại rồi suy yếu; từ đêm 2-3/12 và khoảng 7-8/12 có khả năng tăng cường trở lại.

Cơn bão số 15 Koto hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng Tây, sau đổi hướng Tây Nam và Tây Tây Nam rồi suy yếu dần thành vùng áp thấp tiến về phía đất liền Nam Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đến 10h hôm nay (1/12), vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão hầu như ít di chuyển.

Bão số 15 Koto suy yếu thành vùng áp thấp trước khi tiến vào khu vực Nam Trung Bộ. Nguồn: VNDMS

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h sáng mai (2/12), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170km về phía Đông; cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo 12 giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển Gia Lai - Khánh Hòa.

Như vậy, bão số 15 Koto sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp trong 12-24 giờ tới, sớm hơn so với dự báo ban đầu.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão/áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp và một số hình thái thời tiết khác, từ khoảng đêm 2/12 đến hết ngày 3/12, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 180mm.

Từ đêm 3/12 đến 5/12, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h). Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 30/11 đến 10/12):

Từ đêm 30/11 đến 2/12:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Các khu vực khác: có mưa rào và giông vài nơi; từ 2/12 khu vực các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét; các khu vực khác sáng và đêm trời lạnh.

Từ đêm 2-10/12:

Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: có mưa vài nơi, riêng đêm 2-3/12 và ngày 7-8/12 có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét; từ 3/12, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế: khoảng 3-5/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực duyên hải Trung Bộ: thời kỳ từ đêm 2-4/12 có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to; sau có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to ở phía Bắc.

Cao Nguyên Trung Bộ: từ đêm 2-4/12 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông; sau có mưa rào và giông vài nơi.

Nam Bộ: từ đêm 2-4/12 có mưa rào và giông rải rác; sau có mưa rào và giông vài nơi.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.